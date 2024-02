Santiago recibe una propuesta de convenio de la Xunta para la movilidad en el CHUS "no satisfactoria"

El Ayuntamiento de Santiago ha recibido una propuesta de texto de convenio para la movilidad en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, considera que "no es satisfactoria".



"La propuesta de la Xunta no nos parece satisfactoria en líneas generales, pero prefiero esperar a hacer un estudio más demorado de cada una de las cuestiones que aparecen. Entendemos que estamos a tiempo de continuar negociando", ha manifestado en rueda de prensa este viernes.



La regidora de la capital gallega ha recordado que la posición del Gobierno local y del PSOE continúa siendo "una solución integral que implique desarrollar una planificación urbanística en la zona, con mejores accesos, más espacios y que haya una integración urbana de calidad", además de dotar de servicio de autobús propio para personal y mejoras de transporte comarcal y urbano, así como la creación de un aparcamiento con "la suficiente capacidad en el exterior del recinto".



Así, ha explicado que el texto del convenio que ahora les ha trasladado la Xunta es "prácticamente" lo hablado en la última reunión mantenida entre ambas administraciones.



"Hay cuestiones del convenio que habría que concretar y ver claramente. En todo caso, insisto en que, no quisiera adelantar acontecimientos, pero vemos que la Xunta continúa ligando a este convenio los 3,5 millones de euros de abastecimiento; son temas distintos. Sigue hablando de que su intervención sería en la parcela sanitaria, sin tener en cuenta que esa parcela se incluya en un área mas grande", ha explicado Sanmartín.

Aparcamiento libre

Mientras, el Gobierno local cree que es necesario "dar un paso urgente" y por eso ha avanzado que "en pocas semanas" estará habilitada una parcela de aparcamiento, tras una intervención "urgente y blanda", que ofrecerá 150 plazas gratuitas de aparcamiento libre. "Entiendo que a lo largo del mes de marzo debería de estar", ha concretado.



El Gobierno local, ha señalado Goretti Sanmartín, completa esta propuesta con otras adoptadas esta semana para facilitar la rotación de vehículos en las inmediaciones del Hospital Clínico, al implantar la ORA en 287 plazas.



Pese a todo, la alcaldesa ha insistido en que "no es el momento de decir que esta puerta está cerrada por completo", aunque la propuesta no le parezca satisfactoria. "Esto no significa que no haya acuerdo, sino que el texto no es satisfactorio. Lo estudiaremos, haremos preguntas de concreción y miraremos las posibilidades que hay de negociar algunas de las propuestas que hace la Xunta", ha reiterado Sanmartín.