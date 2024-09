La Xunta invertirá un total 70.000 euros en el polígono de A Gándara

La Xunta de Galicia contribuirá con casi 70.000 euros a la nueva actuación que el Concello de Narón va a desarrollar en el Polígono de A Gándara. En esta nueva fase se prevé el acondicionamiento de las aceras y el aparcamiento con cargo a las ayudas para la habilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales de la Comunidad Autónoma.



Este espacio, inaugurado en 1982, ha evolucionado de manera significativa ya que en este punto la actividad más importante era la naval, así como la industria pesada y, en la actualidad, es el punto comercial más importante de la zona. Cuenta con una superficie total de 1.333.045 metros cuadrados y cerca de 230 empresas asentadas, así como un tránsito continuado que precisa de actuaciones en cuestiones de seguridad vial.



El concelleiro de Obras, Pablo Mauriz y el director territorial de Economía e Industria, Isidoro Martínez, acompañaron a la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros a conocer el proyecto, que contará con una ayuda de 69.956,11 euros. La zona intervenida será el tramo de 220 metros entre la calle Pavillón y la zona de Lóngaras, incluido el remate del tramo edificado en el margen derecho. El objetivo de estas actuaciones es la ordenación de los aparcamientos, accesos a industrias y comercios de la zona, así como también, la mejora de la seguridad y accesibilidad de los usuarios.

Las obras



Entre las intervenciones previstas está contemplada la adaptación de pluviales y la recolocación de la iluminación, con el fin de diseñar una sección para la avenida del Mar de 3,40 metros de carril, 4,50 metros para estacionamiento en batería y otros tres paralelos a las aceras.



Asimismo, como avanzaban desde el ejecutivo autonómico, se reparará la rodadura de la vía transversal final del polígono, de 125 metros de longitud que, a día de hoy, se encuentra muy deteriorada por las canalizaciones de las instalaciones ejecutadas.



La cuantía aportada por la Xunta, enmarcada en un proyecto destinado exclusivamente a los polígonos es, según Aneiros, un impulso que “permite mellorar as condicións nas que as empresas desenvolven a súa actividade, ao tempo que contribúe a fixar novos proxectos e crear novos empregos”.

Otros beneficiarios



El importe adjudicado a Narón hace que la suma dejada de esta ayuda en Ferrolterra haya sido en este 2024 de 274.000 euros.



Los otros espacios beneficiados fueron As Somozas, con una ayuda de 120.000 euros para trabajos de refuerzo en el firme de la vía principal de acceso; As Pontes, con 40.600 para la mejora de las viarias interiores en el polígono de Penapurreira y Cabanas, con una cuantía de 43.366 euros destinadas al firme de Vilar do Colo.



Todas ellas tienen una intensidad del 80% del importe total subvencionable con un máximo equiparable al presupuesto adjudicado al concello somocense.