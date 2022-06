La Xunta destaca la labor de las casas nido para potenciar el trabajo de la mujer en el rural

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada de la xefa territorial de Política Social e Xuventude, María Blanco, visitaron ayer la casa nido Bolboreta, situada en A Capela, una de las cuatro con las que cuenta la comarca, además de las de Cerdido, As Somozas y Moeche. Las instalaciones, regentadas desde 2018 por Laura Cancio, ofrecen una atención profesional para los menores de 0 a 3 años. Permiten, además, que sus padres puedan compaginar la vida laboral y personal y fomentan la creación de empleo en este municipio de la zona rural. Actualmente cinco niños y niñas –el máximo permitido– están escolarizados en este centro.





Aneiros destacó el papel “potenciador” de estos servicios para el emprendimiento de la mujer en el rural y apuntó la necesidad de reivindicar las posibilidades de estas zonas menos pobladas para crecer y crear empleo. “Hai seis anos que a Xunta concedeu as primeiras axudas para a posta en marcha deste servizo de atención á infancia no rural e, na actualidade, xa son catro as casas niño en funcionamento en Ferrolterra, 89 en toda Galicia”, señaló la titular de la Xunta.





Una oferta, indicó, que podría verse incrementada con la próxima resolución de una nueva convocatoria de la Consellería de Política Social e Xuventude para crear otras 12 nuevas casas nido y superar así el centenar de centros repartidos por toda la Comunidad.





La delegada territorial recordó que en este nueva convocatoria, el gobierno autonómico incrementó en un 10% la ayuda anual destinada a estas instalaciones con el objetivo de “dar resposta á suba dos gastos da luz ou seguros aos que tiveron que facer fronte os responsables dos centros nos últimos tempos”.