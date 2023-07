A Xunta amplía en Monfero as prazas de atención á infancia que oferta mediante casas niño

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, visitou onte a casa niño situada no lugar do Xestal, no concello de Monfero, acompañado da delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. A este centro xa en funcionamento sumarase este mesmo ano outro que abrirá as súas portas nos vindeiros meses, o que elevará as prazas de conciliación da infancia ata as 10 neste municipio coruñés.



Jacobo Rey lembrou que a última convocatoria de casas niño, que se resolveu este pasado mes de xuño, permitirá acadar os cen centros desta tipoloxía por toda a Comunidade.

Estes servizos constitúen un modelo de atención á infancia de 0 a 3 anos adaptado ás características dos concellos do ámbito rural de Galicia nos que, pola súa baixa poboación, non resultan viables os modelos tradicionais de servizos de atención á primeira infancia. En definitiva, apuntan desde a Xunta, “un importante dinamizador dos municipios menos poboados de Galicia”.



A última convocatoria de casas niño permitirá, ademais, crear recursos nos concellos de Baleira e Triacastela; nas localidades coruñesas de Vilarmaior e Monfero e nos municipios da provincia de Ourense de Xunqueira de Espadanedo, Chandrexa de Queixa, Monterrei, Laza e Lobios.

Obras de acondicionamento

A través desta orde de axudas, a Xunta destina 900.000 euros a poñer en marcha estes novos servizos.

Desta cantidade, 150.000 euros diríxense a financiar as obras de acondicionamento dos locais que acollerán estes centros, cun máximo de 15.000 euros por cada un.

Os 720.000 euros restantes sufragarán os gastos da actividade diaria, o que supón unha achega de 21.560 euros por cada casa niño.