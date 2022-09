Un vehículo calcinado y otros dos afectados en un incendio de madrugada en Pontedeume

Numerosos vecinos del casco urbano de Pontedeume se vieron sorprendidos, durante la madrugada, por el sonido de las sirenas de los vehículos de bomberos y de la Guardia Civil. Se trataba de un incendio de una magnitud considerable con origen, al parecer, en un vehículo aparcado en la céntrica calle San Miguel, a la altura de la intersección con Plaza do Conde.



Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, localizado frente al número 17 de mencionado vial, fue registrado minutos después de las dos de la madrugada. Un particular alertó a los servicios de urgencias, señalando que un turismo estaba envuelto en llamas pero que no parecía que hubiese nadie herido.



Tras el aviso, desde el 112 se movilizó hasta el punto a los profesionales del cuerpo de Bombeiros do Eume, así como a la Guardia Civil de Fene y a los voluntarios de Protección Civil de la localidad. Si bien el fuego se encontraba muy focalizado y la rápida intervención del cuerpo de extinción logró controlarlo rápidamente, esto no evitó que las llamas afectasen también a dos vehículos que estaban aparcados delante y detrás del que resultó totalmente calcinado, así como la fachada del edificio más próximo. De hecho, el calor provocado por el fuego fue tan intenso que dañó tanto los cables de la instalación eléctrica del inmueble, como los de la propia calle.



De igual forma, el coche en llamas provocó una gran humareda tóxica, por lo que, por precaución, los profesionales del cuerpo de bomberos desalojaron del edificio a una mujer que lo habitaba.

Intervención

La operación de extinción del vehículo fue relativamente rápida, quedando completamente apagado en poco más de una hora. Las labores, no obstante, no concluyeron ahí, dada la afectación e intensidad de las llamas. De esta forma, tras la retirada de los vehículos, desde el 112 se dio aviso a la suministradora de energía, dado que el edificio afectado y parte de la calle se habían quedado sin electricidad.



En consecuencia, mientras el servicio de limpieza recogía los restos del incendio y adecentaba el vial, los profesionales de la firma energética realizaron las labores de reparación pertinentes. Así, sobre las seis de la mañana se dieron por concluidos los trabajos de lavado de la calle, mientras que una hora más tarde se restablecía la electricidad.

Rumores

Ante un hecho de estas características y dados los últimos sucesos acontecidos en la villa, el incidente ha sido rápidamente fuente de numerosos rumores.



Fuentes vecinales consultadas por este diario afirman que el caso está relacionado con los misteriosos disparos aparecidos por la mañana en el cristal de un local de hostelería de As Fragas do Eume, elucubrando que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Desde la Policía Local, no obstante, descartan esta tesis, aunque también recuerdan que se trata de una investigación activa de la Guardia Civil y que es pronto incluso para saber si el fuego fue realmente provocado.