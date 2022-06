Varios Ayuntamientos se unen para diversificar el sector pesquero

Los Ayuntamientos de Cedeira, Cariño y Valdoviño participan de forma conjunta en el programa de valorización de la pesca sostenible y para el impulso del emprendimiento –prioritariamente en la transformación– en el sector pesquero. “Emprendepesca 2021-2022”. Se trata de una iniciativa financiada por el Fondo Europeo e Marítimo da Pesca (FEMP).



Este proyecto tiene como prioridad “dar a coñecer as diferentes posibilidades que ofrece o sector do mar no territorio Emprendepesca” y dar visibilidad a aquellas oportunidades emprendedoras que lo diversifican, haciéndolo más competitivo e innovador.



Este iniciativa, liderada por el Concello de Cedeira, apuesta por la creación de nuevos negocios o líneas de negocio relacionados con el sector pesquero y marinero, con el objetivo de que a través de la aparición de nuevas ideas “innovadoras e diversificadoras” los pueblos crezcan social y económicamente.



Con este objetivo, Valdoviño acogió recientemente un encuentro al que acudieron representantes de los tres consistorios y en el que se abordaron las diferentes actividades que se están ejecutando este año, como la puesta en marcha de emprendepesca.gal.

Página web



Esta página web “vén sendo un lugar de referencia para toda persoa que queira información do proxecto, facer unha consulta ou requerir axuda dos técnicos e asesores que están a disposición das persoas interesadas nesta actuación”, apuntan los municipios participantes.



En ella se puede consultar, además, los recursos que tienen a su disposición las personas emprendedoras; casos de emprendimiento considerados “buena práctica” en los sectores de transformación, hospedaje, hostelería, así como en otras experiencias relacionadas con el mar.



Los tres municipios explican que Emprendepesca se dirige a personas con “interese, ilusión e gañas de emprender no sector pesqueiro e ver crecer a súa iniciativa dentro do seu pobo”. Todas estas personas, inciden, contarán con asesoramiento dirigido a la puesta en marcha de su idea emprendedora, trabajando el plan de empresa, el plan de viabilidad, la forma jurídica a elegir así como los trámites legales y administrativos que se deben realizar.



El proyecto cuenta con la colaboración de las Cofradías de Pescadores de Cedeira y Cariño, la Asociación de Mariscadoras e Mariscadores de Cariño y las Asociaciones de Percebeiros de Cariño y Meirás.