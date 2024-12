Turrón del Eume para despedir el año

No hace falta salir de Galicia ni siquiera de la zona para disfrutar de un buen turrón salido de los obradores de establecimientos propios.



Es más, la oferta no es pequeña y en la comarca del Eume hay una gran variedad tanto de locales que los elaboran como de sabores y texturas para todos los gustos.



No es el primer año que la Panadería Toñita de As Pontes se suma a la elaboración de este postre típicamente navideño, pero la oferta de sabores y variedades ha crecido tanto que este año se han podido y se pueden consumir desde turrones de palomitas de maíz a pistacho, kinder, chocolate gold con avellana o chocolate negro con almendra, pera y chocolate, canela, castañas y ron y hasta los más rompedores de petazetas y cola. La tradición se mezcla así con las nuevas tendencias para que los amantes de la innovación no tengan que quedarse solo con el turrón blando o duro de toda la vida. Así, de las tres variedades con las que comenzó la panadería, de la mano de Alexandre Pérez, hijo de Toñita, que da nombre al establecimiento, se ha pasado a este sinfín de gustos, todos ellos con el chocolate belga de la casa Callebaut como base.



En el establecimiento se venden piezas de 150 gramos en barras de 20 centímetros y presentadas en cajas individuales para poder disfrutar incluso de varios de ellos en la mesa de fin de año.



Sin salir de As Pontes, en la Casa do Mel han puesto en marcha una fórmula para sacar partido a su producto estrella, la miel. En este caso, se envió desde Goente a la firma alicantina Enrique Garrigós Monerris casi 4.000 kilos de miel para elaborar dos turrones con denominación de origen, uno de Xixona y otro de Alicante, que también se venden en tabletas de 150 gramos.

Turrones con miel de la Casa do Mel



La idea surgió de un pedido de Inditex, que puso en manos de Monerris y del chef Martín Berasategui la miel de As Pontes y de otros concellos para confeccionar estos turrones y regalar a sus empleados.



También desde la comarca del Eume, en concreto desde Pontedeume, han llenado las bandejas de postres de muchos hogares estas Navidades la firma Oxóco.



En este caso, las típicas barras de turrón dejan paso a piezas de forma circular con diez porciones para compartir.

Turrones de Oxóco



Si el chocolate de Oxóco ya brillaba con nombre propio desde el año pasado, la marca eumesa se ha introducido en el mundo del turrón tomando como base dos de las seis variedades de chocolate que tienen en el mercado: el Cremiño, con avellana y crema de oruxo, el de O Camiño, con almendra tostada, canela y limón.



Pasadas las Navidades, no hay duda de que hay que dejar un hueco para estas opciones locales, sin esperar a las celebraciones el próximo año, porque todavía queda mucho que disfrutar también gastronómicamente en Fin de Año y Reyes.