Troyanos de Compostela y ciclo de teatro en recuerdo de Fusa Guillén en la villa cedeiresa

La música y el teatro serán los ingredientes del menú cultural del fin de semana en Cedeira. Esta tarde, a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal, el grupo Troyanos de Compostela ofrecerá un viaje musical en el tiempo para situar al público en el ambiente de la vida estudiantil de la Compostela de finales del siglo XIX, época en la que se desarrolla la novela “La Casa de la Troya”. La formación, creada hace unos diez años, se dedica a divulgar la música que entonces ofrecía la Tuna Compostelá.



Está integrada en gran medida por antiguos tunos y entre sus objetivos están los de investigar, promover y divulgar la música para instrumentos de pulso y púa, que se tocaban en la época de la mencionada novela. Con esta cita se rendirá homenaje a uno de los fundadores de la formación, el periodista y tuno José Manuel Maseda, natural de Cedeira y fallecido en 2020.



La actividad cultural en el municipio continuará mañana con la primera de las tres citas que darán forma al I Certamen de Teatro Afeccionado impulsado desde el Concello en recuerdo de Fusa Guillén, escritora, activista cultural y dramaturga, cuyo fallecimiento en 2020 fue muy sentido en la localidad cedeiresa, donde, entre otras cosas, desempeñó un importante papel en la recuperación del Samaín y en el impulso a la cultura y el teatro en la villa.



Compañías



Al certamen concurrieron cinco compañías, de las que el jurado seleccionó a tres, las que darán forma al cartel de esta primera edición. O Catre Teatro inaugurará mañana el cartel con la obra “Fatum”. Dirigida por Agustín Bolaños, la pieza constituye un debate sobre la historia de la humanidad.



Será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo. El próximo sábado, día 15, tomará el relevo el grupo Carrachanacacha, con “A pena do cu do mundo” (20.00 horas) y el sábado 22 el colectivo teatral de ASC Muíño do Vento con “Unha obra para un barrio” (20.00 horas).