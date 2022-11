El tejido asociativo naronés se solidariza con los vecinos afectados por la Sareb

El tejido asociativo de Narón se ha unido para prestar su apoyo y solidaridad a los vecinos del municipio que se están viendo afectados por las nuevas condiciones del alquiler que exige a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un organismo, creado en el año 2012 para gestionar los activos problemáticos de las entidades financieras.



Como se recordará, un grupo de residentes en las viviendas construidas en la Praza do Asilo por la empresa Narón 2020, que no fueron vendidas por la empresa constructora en su momento, delegando el alquiler en una inmobiliaria, deben hacer frente ahora, tras enterarse que la propiedad es de la Sareb, a un cambio sustancial en las condiciones del contrato de arrendamiento. La sociedad les exige abandonar sus viviendas si no hacen frente al pago de la nueva cuota. Según informan los afectados, el precio del alquiler que exigen en algún caso es de 600 euros para una vivienda de tres habitaciones sin amueblar.



Por todo esto, las entidades asociativas del municipio han firmado un manifiesto en defensa de los intereses de estos vecinos y reclaman una solución justa para todos ellos, por haber sido, dicen, “víctimas dunha estafa inmobiliaria e os queren botar en condicións inhumanas”.



Veintena de adhesiones



Hasta la fecha han firmado el manifiesto 18 agrupaciones aunque es posible que se sigan sumando más a la iniciativa en los próximos días ya que, según explican, “o comunicado é aberto para calquera entidade ou asociación naronesa, por iso todos os que así o desexen poden enviar un correo a afectadossarebnaron@gmail.com para facerlles chegar o comunicado podendo pasar a ser asinantes”.



También lamentan desde el tejido asociativo que “existía un compromiso da Sareb (a través de la empresa Hypoges Iberia SL que gestiona el asunto) de manter os alugueiros a un prezo de mercado” que han roto y que la compañía “minte alegando que os inquilinos non tiveron disposición a chegar a un acordo, cando sempre foi o contrario e así o dispuxeron no xulgado cando foron preguntados”, aseguran.