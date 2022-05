TEGA y PSOE aprueban en pleno el modificado de crédito de 2,5 millones

Los ediles de Terra Galega (TEGA) y PSOE aprobayon inicialmente en el pleno celebrado ayer –y con la abstención del BNG y el PP– un expediente de modificación de créditos por importe de 2,5 millones de euros “para realizar importantes investimentos na cidade”.



El portavoz de TEGA y concejal de Hacienda, Román Romero, desglosó en su intervención las principales actuaciones que se acometerán con cargo a esta partida global, como obras de accesibilidad valoradas en algo más de 550.000 euros en la carretera de Castilla, Ciudad Europa, Santa Icía, Virxe do Mar, y en edificios municipales como el complejo polideportivo de A Gándara, el Centro Manuela Pérez Sequeiros o en el colegio Virxe do Mar.



Del mismo modo, también se recogen actuaciones como la demolición del cuartel de la Guardia Civil de Xuvia –247.727 euros–, la urbanización de viales en el barrio de A Solaina –169.888 euros–, la ampliación de la red de saneamiento en San Mateo –156.997–, mejoras en eficiencia energética en la carretera de Cedeira y en el pabellón de A Gándara –133.000–; una senda peatonal en el camino de Igrexa a Braña, en Doso –80.634 euros–, y el acceso al molino de Prados –48.236–, entre otras inversiones.









Abstención





Al final de la sesión plenaria, la portavoz del BNG, Olaia Ledo, explicaba la abstención de su grupo. “Trátase dun modificado de crédito decepcionante que non suple a uns orzamentos previos sen investimentos. Nel só se recolle unha pequena parte das reclamacións necesarias para Narón e contías pequenas”, apuntó la nacionalista, mostrando su preocupación porque, a un año de las elecciones, “TEGA e PSOE seguen sen proxecto para a cidade”, apuntó.



En otro orden de cosas, el ejecutivo local informó de que durante la sesión plenaria también salió adelante la propuesta de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar por “incumprimento grave dos sus deberes contractuales” durante la ejecución del contrato, por importe de 42.330 euros. El consistorio indica que el citado importe se deducirá de la cuantía de la siguiente factura que emita la empresa.



En el apartado de mociones, el BNG presentó una solicitando la concesión de la medida de gracia de indulto al exsecretario comarcal de la CIG Xesús Anxo López Pintos, condenado por un suceso en octubre de 2012. La moción se aprobó con los votos favorables de todos los ediles menos los del Partido Popular.



Por su parte, el PP presentó una moción en apoyo a la reducción del IVA a las peluquerías para que se rebaje del 21 al 10% –que se aprobó con el respaldo de todos los grupos menos el PSOE, que se abstuvo–, y otra para instar al gobierno local a llevar a cabo una campaña sobre la población de gaviotas –que no prosperó–.



Asimismo, se aprobó –con la oposición de los populares– la moción del PSOE sobre la LGTBIfobia, para instar a la Xunta a cumplir el artículo 8 de la Ley 2/2014 de 14 de abril , por la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo y a incrementar en los próximos presupuestos la partida destinada a las políticas LGTBI.



Para finalizar y fuera de la orden del día, se aprobó por unanimidad una moción del BNG solicitando que se haga pública la web creada por el equipo redactor del Plan Director de A Solaina para difundir el citado proyecto.