Somozas convoca unha liña de axudas para o próximo curso escolar

O Concello das Somozas presentou a liña de subvencións para a axuda das familias na adquisición de material escolar de cara ao curso 2024-2025 de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica e Bacharelato. Tamén hai cuantías adicadas aos gastos de desprazamento para os anteriomente mencionados, ademais dos estudantes de ciclo medio ou superior, así como para os universitarios.



Os específicos subvencionables serán os libros –escolares e de lectura– e una serie de materiais que variaran dependendo da actividade que se realice.



As peticións poderán presentarse ata o vindeiro 30 de setembro. Os solicitantes deberán estar empadroados no Concello das Somozas e non superar certos ingreso