“Somos Xeoparque”: un viaje al corazón de Ortegal

Por medio de testimonios de vecinos de los siete municipios que componen el Xeoparque Cabo Ortegal –Ana Docanto (Cariño), Serxo Ces (Cedeira), Tania Aneiros (Cerdido), Gerardo Dopico (Moeche), Sofía García (Ortigueira), David Arnoso (San Sadurniño) y Carmela Barro (Valdoviño)–, además de la visión del doctor en Geología, Fran Canosa, la Diputación de A Coruña invita en su último vídeo promocional a realizar un viaje al corazón de estos concellos.



“Somos Xeoparque” exalta las posibilidades que ofrece la vida en el rural, “máis sinxela, máis simple, máis natural, máis profunda, máis auténtica”; con oportunidades económicas, sociales y medioambientales para estas localidades.

Captura del vídeo promocional I Cedida

Riqueza cultural, geológica y natural se dan la mano en esta pieza audiovisual producida por DZpro y Parola Comunicación y que cuenta ya con cerca de 1.000 visualizaciones en Youtube –en sus dos versiones con subtítulos–.

Recurso desconocido

“O Xeoparque representa unha maneira de dar a coñecer, de valorar, un recurso que era coñecido na comunidade científica pero totalmente descoñecido para a poboación e para a sociedade deste territorio”, explica Canosa al comienzo de la pieza, en la que también realiza una analogía –comparando el territorio con un huevo cocido– para explicar los procesos que han logrado la excepcionalidad científica del territorio.

Las partes del huevo representan los diferentes niveles de la tierra I Cedida

“A cáscara do ovo representaría o lugar no que vivimos, a codia terrestre. A clara representaría o que chamamos o manto e a parte máis interna, a xema, representaría o núcleo”, explica durante el vídeo, añadiendo que “as proporcións son bastantes semellantes ás que tería o noso planeta”.

Los acontecimientos geológicos vividos en esta zona, “posibilitaron, de forma moi excepcional, moi pouco habitual, que esa parte do interior do planeta fora arrastrada e levada cara zonas máis superficiais. Esta área é un escaparate do interior do planeta situado na superficie”.

Con este vídeo promocional, el organismo provincial busca convertir a la sociedad en “embaixadores locais”, compartiendo el alto valor del Xeoparque.