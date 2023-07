San Sadurniño invertirá más de 88.000 euros en mejorar la conexión con A Capela

El Ayuntamiento de San Sadurniño tiene previsto invertir 88.200 euros en la renovación del firme entre el cruce de A Grúa –que limita con el término municipal de A Capela– y el núcleo de A Abelleira, en la parroquia de Naraío. También reparará la pista que enlaza dicho lugar con el de Racamonde.

Así lo recoge el proyecto publicado en la Plataforma de Contratación do Sector Público, que refleja que las empresas interesadas en acometer los trabajos tienen de plazo hasta el 6 de agosto para presentar sus ofertas y que el periodo de ejecución de los mismos será de cuatro meses.

“A execución da obra virá darlle continuidade a outras actuacións efectuadas nos últimos anos na banda sur do Concello de San Sadurniño, co obxectivo de incrementar e regularizar o ancho e proporcionarlle maior durabilidade a todos os tramos que conectan o fondo de Naraío co límite da Capela”, aseguran desde el ejecutivo local.

Las obras serán cofinanciadas con una aportación de 73.000 procedentes del Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024 de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).



Más actuaciones

Desde el Consistorio sadurniñense afirman que estas mejoras no serán las únicas en la zona. Así las cosas, con cargo a fondos provinciales se asfaltarán otras pistas que enlazan con el eje A Grúa-A Abelleira, tales como las de Lugar do Monte (870 metros), la pista de O Pousadoiro (1.290 metros) y un tramo de 300 metros en Racamonde de Abaixo.

“O investimento previsto nestoutro paquete viario, que se licitará en breve, é de 74.742,84 euros. Nel inclúese a reparación do camiño de Solposto (730 metros), en Igrexafeita, e un tramo interior de 90 metros en Lourido, na parroquia de Naraío”, especifican desde el Concello.





Ruta en bicicleta por la comarca

En otro orden de cosas, un grupo de 15 ciclistas de Galicia, Euskadi y Andalucía hicieron noche en el municipio de San Sadurniño tras finalizar una etapa del recorrido que están haciendo estos días por la comarca.

Concejalía de Deportes

El Concello les abrió el pabellón municipal para dormir y les recomendó lugares en los que comer y visitar. En su ruta visitaron la zona urbana, el paseo fluvial o el castillo de Naraío.