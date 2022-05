En ruta para recordar la labor que las lavandeiras de Fene hacían para los “señoritos” de Ferrol

El Concello de Fene inauguró el pasado mes de abril una ruta que rinde homenaje a las antiguas lavandeiras del término municipal, que ejercieron su labor a finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de un recorrido de cuatro kilómetros y que se puede hacer en poco menos de una hora.



Parte del muelle de Perlío y se dirige hacia la parroquia de Sillobre, donde se concentraba un importante número de estas trabajadoras, que ofrecían sus servicios a personas que vivían al otro lado de la ría, en Ferrol, muchos de ellos trabajadores del astillero o los “señoritos”, como se calificaban a las personas de clase alta de la ciudad naval.



Se trata de un itinerario sencillo que discurre principalmente por asfalto, a excepción de algún camino, y resulta apto para la mayoría de la población, que disfrutará por partida doble, ya que además de la ruta que pretende seguir los pasos de estas mujeres es posible conocer un poco más de la labor de las mismas, que se mantuvo hasta los años 60 del siglo pasado. Así, una serie de señales permiten orientar al caminante en cada cruce para saber por dónde deben seguir la ruta hasta Sillobre y, en alguna de ellas, se ofrece también la posibilidad de acceder a contenido relacionado con la historia de estas trabajadoras a través de unos códigos QR dispuestos en las señales que hay por el camino. La primera de ellas se encuentra en el mismo muelle, desde donde partían hacia Ferrol (antes de la construcción de la rada el embarque se hacía en la zona de o Puntal, como se indica en la información enlazada a través del código.



En otro de los paneles se explica que en muchos casos la economía familiar se sostenía únicamente con lo que las lavandeiras obtenían por su trabajo lavando la ropa a otras personas.









Excepción gubernamental





Así, el recorrido ofrece a través de las señales buena información sobre todo lo que rodeaba a la labor de estas trabajadoras fenesas. Entre las numerosas curiosidades que se citan en los códigos QR dispuestos a lo largo de los cuatro kilómetros de ruta, cabe destacar el hecho de que en los años 40 estas vecinas disponían de un permiso gubernamental que les permitía utilizar carros de vacas en domingo (estaba prohibido para el resto de ciudadanos) para que pudieran trasladar hasta el muelle de Perlío sus fardos cargados con la ropa limpia y también la sucia, que traían de vuelta tras entregar la ropa limpia a los “señoritos” de Ferrol, como se les cita.



Poner la ropa blanca o con manchas a clarear era una costumbre del pasado, cuando no había tantos productos de limpieza ni las lavadoras estaban en todas las casas, y un hábito muy frecuente en la época de las lavandeiras. Tanto es así, que la estampa entre Fene y Sillobre en la ladera de Coto do Rei resplandecía con el blanco inmaculado de la ropa que las lavandeiras tendían al sol, a clarear, para que cualquier mancha se difuminase. Esta ropa “podía verse dende Fene e Perlío, cubrindo os campos como se dun gran manto branco se tratase”, como recuerdan desde el Concello fenés.



La inauguración de esta ruta, promovida por las áreas municipales de Turismo y Promoción Económica, ha sido la antesala de otro evento que se celebra desde 2015, el VII Encontro das Lavandeiras de Sillobre, que se desarrolló el pasado día 7 y que incluyó juegos, recreación del oficio, talleres y música, entre otros. La celebración ha ido evolucionando con el paso de los años y se han incorporado nuevas propuestas. El lavadero de Fonte do Campo junto con otros seis de la zona fueron en aquella primera edición el escenario de varias representaciones teatrales sobre las lavandeiras a propuesta de varias entidades sociales y vecinales y todavía hoy pervive ese interés por recordar el trabajo de este colectivo, que contribuía al sustento de numerosas familias del municipio fenés.