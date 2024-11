Se retoman los trabajos en la fosa común del cementerio de O Val

Histagra, el grupo de investigación Historia Agraria e Política Rural da Universidade de Santiago de Compostela–, inició ayer una nueva prospección en el cementerio de Santa María do Val, en Narón, para localizar una fosa común con más de medio centenar de víctimas. En la primera jornada de trabajo ya se han encontrado restos óseos y una bala.



Allí estuvieron presentes los ediles Román Romero, Mar González y Pablo Mauriz, junto con los representantes de la Asociación Memoria Histórica Democrática, vecinos y vecinas de la zona y el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien fue tajate al asegurar que “non hai reparación no esquecemento; a reparación está no coñecemento, na divulgación e no recordo”.



Los trabajos de recuperación se están realizando en la parte frontal de una hilera de nichos del citado camposanto, donde se tratará de confirmar los indicios de que la fosa común pueda estar ubicada allí. En principio, las labores tendrán una duración de dos semanas –como avanzaba el equipo de Histagra– aunque estas pueden ser prorrogables en función de los resultados.



Con esta intervención se complementarán los trabajos del primer Plan Cuadrienal de Memoria Democrática de Galicia –en el que se engloba el convenio de la Xunta con la Universidade de Santiago de Compostela–. En este tiempo, el equipo de investigación que ahora está en Narón encabezó un trabajo interdisciplinar en 11 fosas de las cien que ya hay identificadas a lo largo de la comunidad.

Los cuerpos



Según los estudios preliminares, en esta fosa común estarían enterradas, entre otras personas, un gran número de integrantes de la dotación del acorazado España, la asociación Memoria Histórica Democrática cuantifica 34, que permanecieron fieles a la República, así como marineros de otros barcos como el "Contramaestre Casado" o del "Domine", y vecinos y vecinas de la localidad. Besteiro aprovechó la ocasión para recordar el compromiso que, desde su partido, mantienen con la memoria histórica y explicó que este tipo de iniciativas son “moi importantes para que nunca máis repitamos os erros que xa cometemos no pasado”.

Dos semanas



El grupo encargado de esta tarea cuenta con acabar esta primera fase de identificación este mismo año, para obtener la información que le permita determinar si es posible realizar una exhumación, cuestión para la que será necesario llevar a cabo un contacto con las familias.



El gobierno de Narón quiso, asimismo, dejar constancia del total apoyo que el Concello está dispuesto a prestar en todas aquellas áreas que sea preciso.



Así lo dejaron claro desde la dirección municipal, que no duda en valorar la labor del grupo de trabajo, que permitirá “saldar unha débeda histórica cos milleiros de persoas asesinadas na Guerra Civil e na posguerra”. Besteiro, asimismo, aprovechó para reclamar a la Xunta partidas específicas para este ámbito, que funcionarían conjuntamente con las del gobierno central.