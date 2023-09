Reportaje | ¿A qué se debe el aumento de varamientos?

Cada vez es más común, lamentablemente, estar disfrutando de una plácida jornada de playa y toparse con la desagradable escena de encontrar un animal muerto en la orilla. Precisamente, el pasado martes un particular alertaba al 112 de la presencia de tres delfines comunes en el arenal de A Frouxeira, en Valdoviño, a los que, además, les faltaba la aleta caudal –en la parte de la cola–.

En la jornada de ayer, expertos de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) se desplazaron por la mañana hasta la localidad para examinar los ejemplares –que pasaron la noche en dependencias municipales tras ser retirados de los arenales– y tratar de comprender el motivo de su muerte.

El investigador Alfredo López confirmó lo que se sospechaba en un primer momento. “Foron capturados accidentalmente e aos tres lles faltaba a cola. O máis probable é que fosen xuntos e quedasen atrapados”, asevera el integrante de Cemma, que apunta, asimismo, a lo extraño del suceso en esta época del año. “Non é algo habitual e menos no verán. Estamos a ter nestes momentos cinco veces máis varamentos que en calquera mes do verán noutros anos. É unha auténtica barbaridade. Este tipo de situacións danse máis no inverno, cando aumenta a mortalidade, pero non agora”, asegura preocupado.

López confirma que la entidad lleva contabilizados, en lo que va de año, un total de 380 varamientos –de distintas especies y con distintas causas de muerte–. De hecho, a los tres delfines comunes localizados en Valdoviño hay que sumar otros dos más en Laxe, también varados en la misma jornada del martes. “Están aparecendo por todos lados. Realmente non sabemos aínda que é o que está pasando. Agora estamos centrando os nosos esforzos en atender aos animais e aos varamentos, e xa haberá momento para avaliar a situación”, añade.





Análisis

Precisamente, al estudio pormenorizado de la situación apunta Xan Rodríguez Silvar, de la delegación ferrolana de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), antes de sacar conclusiones que puedan resultar erróneas.

“É un fenómeno curioso. Ao longo do verán fomos comentando con eles [Cemma] a situación, porque tamén tivemos na zona outros casos como o da balea xibarte ou a cría de tiburón peregrino. É un tema do que non temos unha explicación moi clara. Agardemos que o poidamos averiguar unha vez se resuman os datos. Son cousas que deben mirarse con calma, para comprobar que especies foron, en que sitios apareceron, que condicións meteorolóxicas había... Agora mesmo hai máis preguntas que respostas”, afirma Silvar.

Desde la SGHN muestran inquietud, no obstante, ante el hecho de que los ejemplares de delfines hayan aparecido mutilados. “A min, persoalmente, paréceme preocupante o feito de que queden enganchados nun aparello de pesca. É algo que mesmo puido acontecer no caso da balea xibarte, porque hai constancia dun avistamento no día antes no que parecía que o animal estaba atrapado e concorda coas marcas que apareceron no seu corpo”.

Silvar apunta a los dos problemas que se plantean. Por un lado, el ingente aumento en el número de varamientos –en una época del año alejada de las grandes tormentas– y, por otro, la pesca accidental por parte de los profesionales pesqueros.