Reclaman al Gobierno central el concurso de transición justa que afecta al nodo de As Pontes

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y el Bloque Nacionalista Galego reclamaron al Gobierno que reconozca la capacidad de 1.400 megavatios (MW) en As Pontes y proceda rápidamente a la convocatoria del concurso de transición justa del nodo.



Lorenzana pidió una red de transporte eléctrico capaz de atender a las demandas de proyectos industriales de Galicia y de evacuación de energía renovable. Destacó, asimismo, en una respuesta a una pregunta oral en el Parlamento galego, que “seguiremos reclamando que nos traten igual que a outras comunidades e que se garanta que a implantación dos proxectos de xeración eléctrica renovable non vai estar condicionada á subestación anunciada”.



Por su parte, el diputado del Bloque José Manuel Golpe también ha demandado a la Xunta implicación con el municipio de As Pontes y el nodo previsto ya que, reprochó, en los presupuestos de 2025 destinan “cero euros” para este fin. Apuntó, de este modo, que “destinar os fondos de transición xusta fora dos concellos obxectivos, sen ter en conta a súa singularidade, non é compomiso algún”.



El nacionalista acusó a la Xunta de dejadez en este municipio que se ha convertido en un “páramo industrial” después de que la empresa propietaria de la central térmica solicitase el cierre de la misma y se llevase el trabajo a “outras partes do Estado”.



Por su parte, la conselleira reclamó al Gobierno que garantice que la implantación de los proyectos de generación eléctrica renovable no van a estar condicionados por la inexistencia de infraestructuras de interconexión eléctrica y apuntó que es necesario que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explique “onde están os 1.400MW de evacuación do nó de As Pontes que había para a evacuación da central térmica porque tras o peche, a capacidade de acceso disponible do nó é de 0 MW”.