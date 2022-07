El PSOE provincial se reúne en Neda para abordar las deficiencias en el transporte

La Agrupación Provincial Socialista de A Coruña organizó una reunión de trabajo en Neda para explicar a los representantes de los ayuntamientos de la comarca de Ferrolterra los problemas y deficiencias del Plan de Transporte Público de la Xunta, además de escuchar y recoger sus propuestas e inquietudes en otras materias.



En el encuentro participaron, entre otros, las diputadas socialistas en el Parlamento gallego Patricia Otero y Begoña Rodríguez, además de la coordinadora comarcal, Natividad González, el alcalde de Neda, Ángel Vilariño y el de A Capela, Manuel Meizoso.



Los presentes recordaron las numerosas quejas de los usuarios, derivadas de los atrasos y reducciones de frecuencias, las supresiones de servicios sin previo aviso o la falta de plazas en los autobuses. “Un caos e non hai ademais labores de inspección para supervisar que a empresa cumpla os pregos”, advierten los socialistas.



El PSdeG acusa además al PP de “tentar desviar o foco de atención ante o seu desleixo absoluto nesta materia”, que recuerdan, es competencia autonómica; y de hacerlo a través de “mentiras e falsas verdades ante a filtración que se produciu do borrador do novo Plan de Transportes Estatal”. “É preciso que a Xunta de Galicia revise as queixas que está a recibir a diario e que saiba dunha vez por todas que existe un problema, iso é o primeiro paso para poder solucionalo, xa que é difícil atopar unha solución cando os que teñen que resolvelo non recoñecen os problemas e as eivas coas que se atopan os usuarios e usuarias”, indicó Patricia Otero.



En este sentido, once municipios de las comarcas realizaron la pasada semana una protesta simultánea para denunciar la situación del servicio.