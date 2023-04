El PSOE de Narón abandona el gobierno municipal

El grupo municipal del Partido Socialista en el Concello de Narón anunció esta mañana en rueda de prensa la rotura del pacto de gobierno con Terra Galega.

Los ediles David Pita y Catalina García ( Santiago Galego no compareció, por motivos de salud) comunicaron a escasos dos meses de las elecciones municipales que abandonan el ejecutivo local. "Hace cosa de 10 días nos llegó un burofax en el que se nos instaba a salir del gobierno, porque si no se tomarían las medidas oportunas disciplinarias que mandan los estatutos del partido bajo la batuta de la direccion nacional y provincial, con el visto bueno, parece ser, de la comisión federal", aseveró Pita en su intervención.

Por su parte, García indicó que "a estas alturas, que mañán supostamente se convocan as eleccións, non me parece de recibo que dende as direccións do partido, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, se teña tomado esta determinación, a petición do candidato que se vai presentar a estas eleccións", censuró.

"Curiosamente hai pouco se lle abriu un expediente a un compañeiro, Martín Seco, cercano a Gonzalo Caballero. Eu non vexo outro motivo", afirmó la socialista en respuesta a las preguntas de medios allí presentes sobre las causas de esta decisión. "Para min é así e o digo abertamente. Non sei as consecuencias que pode ter. Imaxino que como estou nun partido democrático non haberá consecuencia ningunha", apuntó.

