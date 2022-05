El PSOE abandona el tripartito de gobierno del Ayuntamiento de Fene

Las tres edilas del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Fene decidieron ayer abandonar el gobierno tripartito de este municipio, formado hasta ahora por BNG, PSOE y EU, después de que el regidor, el nacionalista Juventino Trigo, le retirase a la concejala Mar Piñeiro la delegación de Servicios.





El grupo socialista, a través de un comunicado, ha denunciado que “el alcalde rompió este miércoles de forma unilateral el pacto de gobierno establecido”. Por ello, tal y como ha trasladado la portavoz del grupo, Mar Piñeiro, a través de un comunicado, “la decisión más coherente es dejar de formar parte del ejecutivo local”. Además, los socialistas de Fene destacan que la decisión de abandonar el gobierno “fue consensuada con la dirección provincial del partido y la agrupación socialista local”.





Por último, el PSOE fenés incide en que “lamenta la ruptura de un gobierno progresista y de izquierdas que trabajaba con el único objetivo de mejorar la vida de sus vecinos”. Por ello, aseguran que seguirán “en la misma línea, trabajando desde la oposición por el Ayuntamiento de Fene y sus vecinos de una manera responsable”.





El pleno del Ayuntamiento de Fene está compuesto por seis ediles de PP y BNG, cuatro del PSOE y uno de EU. Uno de los concejales socialistas no entró en el gobierno tripartito.





Sorpresa relativa

A preguntas de este diario, Trigo mostró su “relativa sorpresa” ante la decisión de las socialistas y afeó que avisase a los medios antes que al consistorio. “Ás seis da tarde, antes do pleno, esa dimisión non entrara por rexistro e xa me estaban chamando dos medios para preguntar”, indicó.





El nacionalista indica que “o único que se fixo foi retirar de forma provisional as competencias de Servizos pero Mar Piñeiro continuaba a ter todas as súas competencias intactas”, afirmó, incidiendo en que los motivos eran única y exclusivamente “organizar un pouco a eficiencia e coordinación de dito departamento”.





Juventino Trigo recalcó que “seguimos tendo as portas abertas para tratar o tema, polo que deixaremos que pasen uns días e as cousas se asenten”. En relación a una nueva moción de censura, el alcalde se mostró confiado. “As relacións que temos agora son bastante boas. Non teñen nada que ver coas de hai anos. De todos modos, en política espera xa calquera cousa”, recalcó.