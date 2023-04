El PsdeG califica a Jorge Ulla como “magnífico candidato” para Narón

La Comisión Ejecutiva Nacional Galega del PSOE emitió un comunicado en el que reafirma su apuesta “por abrir unha nova etapa” en Narón, a través de la candidatura de Jorge Ulla, al que califica de “magnífico candidato”.



Los socialistas emplazan a la militancia que no esté de acuerdo con las decisiones del partido “a empregar as canles internas para transmitir as súas discrepancias” y hacen hincapié en que los tres ediles que ayer presentaron su renuncia “expuxeran á dirección do partido que había motivos de sobra para abandonar o goberno con TEGA”, siendo la decisión final tomada “polas tres direccións do partido, a privincial, a nacional e a federal”.



El secretario de organización del PsdeG, José Manuel Lage, calificó de “erro” que los concejales naroneses “empregaran aos medios de comunicación para comunicar as súas discrepancias”, afirmando que este tipo de actos “fan dano ao partido e menoscaban a súa imaxe”.



Así las cosas, Lage hace un llamamiento a simpatizantes y militantes a sumarse a “esta nova etapa” liderada por Jorge Ulla.