Protestas del personal de deportes del municipio por el incumplimiento del convenio

El personal de deportes del Concello de Narón –el contratado a través de la empresa Serviplus– protagonizó en la mañana de ayer una protesta para reclamar que la empresa aplique el convenio de instalaciones deportivas de Galicia, con la actualización de tablas salariales. La representante sindical, Victoria Jiménez, explica que los intentos de negociación con la empresa han fracasado y que no se ha realizado el incremento –pendiente desde 2020–. Jiménez sostiene que tras un encuentro en la Sección Provincial de Mediación, Arbitraje y Conciliación –al que no se presentó el Concello, censura– no ha habido un acercamiento de posturas entre las partes. "La empresa no quiere asumir la última prórroga del contrato porque dice que tiene pérdidas y hablaron con el Concello para que les ayudase con esos incrementos, pero desde el Ayuntamiento no les presionan para que cumplan con el convenio", apunta la trabajadora.





“Ahora se sorprenden de que hagamos un acto de protesta cuando conocían perfectamente la situación”, critica.





Mientras, desde el ejecutivo local subrayan que los trabajadores han sido contratados por la empresa Serviplus, a través de concurso público del Padroado de Deportes. Apelan a la vía del diálogo para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo que cumpla con los compromisos adquiridos por empresa y trabajadores y destacan que el Concello está al corriente de pago de las facturas con la empresa y que se cumplen las condiciones reseñadas en el contrato que, determinan, fueron aceptadas por la empresa en el momento de la firma.





Ante tal situación, los trabajadores tienen previsto mantener sus protestas e incluso endurecerlas de cara a la semana que viene. “Si no hay ningún tipo de movimiento, empezaremos la semana que viene con huelga”, apuntó Jiménez.