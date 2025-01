Un momento da sesión | Emilio Cortizas

O executivo local naronés impulsou este sábado pola mañá, en colaboración coa Asociación Bbtta, o videoforum Matronas. Con esta proposta, que tivo lugar no Café Teatro do Pazo da Cultura, buscábase poñer en valor o papel que xogan estas profesionais na vida das mulleres, especialmente na etapa perinatal. Foto: Emilio Cortizas

