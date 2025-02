El Plan de Obras e Servizos dejará en As Pontes casi tres millones de euros

Tal y como ha ido sucediendo en las últimas jornadas, los plenos de las corporaciones de la comarca deciden estos días en qué invertirán los fondos procedentes del POS+ de la Diputación. Es el caso del de As Pontes, que determinó los proyectos que se acometerán con estas partidas, que dejarán en la localidad 2,8 millones de euros –698.414 correspondientes a 2024, 667.872 al presente ejercicio (que irán a sufragas gasto corriente– y 1,4 millones al POS Complementario del año pasado–.



Así las cosas, desde el Consistorio pontés explican que la aportación provincial permitirá llevar a cabo siete proyectos “para mellorar a calidade de vida da veciñanza”, así como para “renovar e ampliar os servizos públicos do municipio”.

En este sentido, anunciaron que se ejecutará la mejora de pavimentos en las avenidas de Ortigueira (257.835 euros) y de Villalba (376.287). También se reparará el firme en Gondré y O Castro (55.283) y en la pista de O Bidueiro –hasta el cruce de O Caxere, por 74.200 euros–.



Por otra parte, se destinará una partida de 84.542 euros a la pavimentación del vial Niño de Azor y San Xoán do Freixo, mientras que 308.900 euros se dedicarán a mejorar la acera y los servicios del margen izquierdo de la calle Rego do Muíño y un tramo de la calle Areosa. Por último, se destinarán 286.731 euros a la reposición de servicios y pavimentos en la Avenida da Habana, en el Poboado do Barreiro.