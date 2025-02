Pedro Blanco destaca en Ares el impacto del programa DUS5000 en el rural de Galicia

El delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, destacó este martes en Ares el impacto del programa DUS5000 en Galicia, con cerca de 45 millones de euros invertidos para modernizar infraestructuras y servicios en el rural. En el caso de la provincia coruñesa, estas ayudas beneficiaron a once municipios, con una aportación superior a los doce millones.



Precisamente, la villa aresana fue una de las que contó con estas subvenciones; unos fondos que se destinaron al proyecto de renovación de la envolvente y cubierta del pabellón polideportivo.

La intervención supuso también el cambio de toda la iluminación interior, con la instalación de 111 puntos de luz y pantallas adosadas de tipo LED, además de la incorporación de paneles fotovoltaicos y una caldera de biomasa, “constatando un forte impulso de toda a infraestrutura”, remarcaron desde el Concello.



Esta mejora de la eficiencia energética en las instalaciones fue sufragada entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que aportó el 85% de la inversión (556.110,61 euros) y las arcas municipales.

Infraestructuras modernas

Blanco estuvo acompañado en su visita a Ares por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y el regidor, Julio Ignacio Iglesias Redondo. El representante estatal destacó el papel del Ejecutivo central en la dinamización de los pequeños municipios, con la apuesta de “accións concretas para mellorar a vida da veciñanza mentres outras administracións recortan os recursos para as entidades locais”, aseveró.

Cedida

El delegado del Gobierno felicitó al alcalde aresano por dotar a la villa “dunhas infraestruturas modernas e sostibles”, aprovechando los fondos procedentes del Plan de Recuperación. En este sentido, puso en valor la inversión del Ejecutivo central en el concello, con más de cuatro millones de euros “para avanzar na transformación dixital [en referencia al Plan Unico Banda Ancha] e na posta en valor do seu patrimonio con programas como o 2% cultural, que financia con preto de tres millóns a restauración de edificios tan senlleiros de Ares como o Mosteiro de Santa Catalina”.

Entre los once municipios coruñeses beneficiarios del programa DUS5000 se encuentran también dos de las comarcas, Valdoviño y A Capela, que se suman a los de Boqueixón, Cabana de Bergantiños, Cerceda, Curtis, Lousame, Vilasantar, Porto do Son y Val do Dubra.



Desde el Ayuntamiento indican que la finalización de las obras en el pabellón “reforza a planificación da eficiencia enerxética” del ejecutivo aresano, desarrollada de manera progresiva.



Recuerdan, por ejemplo, las actuaciones llevadas a cabo en los cascos urbanos de Ares y Redes –en los que se instalaron nuevas luminarias–, en el campo de fútbol de Prados Vellos, o en edificios de titularidad municipal –el depósito de Os Castros, la Casa da Xuventude o el departamento de Servizos Sociais– en donde se incorporaron paneles fotovoltaivos.