El Pazo de Moscoso será segunda casa consistorial de Cedeira a partir de septiembre

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó ayer junto al alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, y la diputada provincial, Cristina Capelán, varias de las actuaciones financiadas por el organismo en el municipio, entre las que se encuentran la reforma del Pazo de Moscoso –también conocido como Casa Avelino–, el pabellón polideportivo y la plaza 18 de Decembro, que estrena nueva imagen con una pérgola hecha con materiales autóctonos.



Formoso recordó durante su visita que la Diputación invirtió en Cedeira nueve millones de euros en los últimos siete años, destinados a la mejora de espacios públicos, infraestructuras o carreteras, con el objetivo de alcanzar “unha mobilidade sostible”. “Comprobamos hoxe os acertos do goberno de Pablo Moreda en canto á forma de investir nos equipamentos neste concello, por exemplo recuperando e poñendo en valor un edificio público de gran riqueza patrimonial que será a sede dos servizos sociais e da Policía Local. Un edificio rehabilitado cun alto valor histórico do que se beneficiarán os veciños e veciñas deste municipio”, indicó en relación al Pazo de Moscoso.



El regidor, por su parte, agradeció el compromiso de la entidad provincial, que permitió actuar en el edificio, adquirido hace 15 años y que se encontraba en estado ruinoso. “Modernizamos as plantas, transformándoas en espazos cómodos para atender aos veciños e no que os servizos sociais poderán ter o seu propio espazo. Deste xeito, liberaremos o espazo que agora ocupan no Auditorio e que se destinará ás asociacións. A nosa intención é devolverlle ao noso casco antigo o seu esplendor tradicional”, apuntó el alcalde.



Las obras de rehabilitación de este edificio del siglo XV contaron con un presupuesto de 450.746 euros. Las instalaciones cuentan ahora con ocho despachos, un almacén y la sala de instalaciones y está previsto que esté operativo, albergando diversos servicios municipales, a partir del mes

de septiembre.

Pérgola

El presidente de la Diputación de A Coruña visitó también la plaza 18 de Decembro, cuya reforma está a punto de finalizar y supondrá “un novo espazo urbano de calidade no que os cedeireses poderán gozar durante todo o ano”, gracias a la pérgola instalada que resguardará a los usuarios “das inclemencias do tempo”. Esta obra contó con un presupuesto de 285.856 euros.



Formoso acudió también en compañía de Moreda y Capelán al pabellón polideportivo, en el que se acometerá una reforma financiada por la Diputación.

Libro

En otro orden de cosas, Valentín González se reunió además con la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática de Cedeira, que le expuso los detalles del amplio proyecto de investigación sobre la represión en la villa durante la Guerra Civil, titulado “Cedeira: o prezo da liberdade”.



Formoso comprometió el apoyo de la Diputación para editar un libro que recoja todo el exhaustivo trabajo realizado, que tiene como autores principales a Fernando Acón y Enrique Barrera, los cuales contaron con la colaboración de medio centenar de vecinos.