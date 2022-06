El parque de Freixeiro cuenta ya con el segundo circuito de calistenia de la ciudad

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el edil de Servizos, Ibán Santalla, se desplazaron al parque de Freixeiro con motivo de la apertura al público del nuevo circuito de calistenia de la ciudad, el segundo tras el ubicado ya en el paseo de A Gándara.





La regidora recordó que se trata de una inversión de cerca de 22.000 euros con el objetivo de que “as veciñas e veciños poidan desfrutar dun espazo no que practicar este método de adestramento físico no que se traballa co peso do corpo”.





Ferreiro avanzó que dispone de barras paralelas, escalera horizontal, anillas, cuerdas y otros equipamientos “que se dirixen a un tipo de usuarios e usuarias moi específicos e para os que tamén queremos dende o goberno habilitar eses espazos que precisan para eses adestramentos”.





La alcaldesa indicó además que se está reservando una inversión similar para construir lo que será el tercer circuito de estas características en la ciudad, que se ubicará en el paseo marítimo de Xuvia, sumándose así a otros equipamientos deportivos localizados en la zona, como el parque biosaludable, la pista multideporte o el Circuito Vita. “No pleno do pasado mes de maio aprobamos unha habilitación de crédito na que se inclúe unha partida específica para este proxecto, que será unha realidade axiña”, afirmó la regidora naronesa.