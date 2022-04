El Padroado da Cultura retoma el programa “EsPazo Vivo” de visitas didácticas

El Padroado da Cultura retoma las visitas “EsPazo Vivo” al Pazo da Cultura, impulsadas a través del programa de Recursos Educativos de Apoio á Escola y organizado en colaboración con el Servizo Sociocomunitario municipal.



Más de un centenar de personas acudirán a estas visitas hasta mayo. La iniciativa comenzó ayer con un grupo de 23 menores del segundo curso de la ESO del CPR Jorge Juan. “Estas visitas están pensadas para que os escolares de Narón coñezan todos os espazos do Pazo da Cultura e, ao mesmo tempo, explicarlles que é o que se fai en cada un deles e nas diferentes escolas do Padroado”, explicó la alcaldesa y presidenta del citado organismo, Marián Ferreiro.



Los jóvenes visitaron las aulas de música, donde recibieron información sobre los instrumentos, baile tradicional –con una pequeña clase sobre esta disciplina–, canto y pandereta –también con un apartado práctico– o teatro, entre otros.



En su recorrido por las instalaciones, los menores también cuentan con la posibilidad de bajar al escenario y conocer cómo funcionan, por ejemplo, los equipos de iluminación, para rematar la visita en el Café Teatro. “Trátase de visitas que se adaptan á idade das nenas e nenos, para que en función da mesma, poidan aproveitar ao máximo toda a información que se lles traslada e, nalgúns casos, cubrir un caderno a medida que avanzan na visita para descubrir unha clave final”, apuntó la alcaldesa.



Las próximas visitas organizadas dentro de “EsPazo Vivo” tendrán lugar en próximo mes de mayo. El día 18 acudirá el alumnado del curso del Programa de Inclusión social de Mulleres; los días 23 y 27 el alumnado del CPR Jorge Juan –de primero y segundo curso de Primaria, respectivamente– y el 30, escolares de quinto de Pimaria del CEIP Ponte de Xuvia. En todos los casos las visitas se desarrollarán entre las 10.00 y las 13.00 horas.









Congreso nacional





El Pazo da Cultura acogerá también la octava edición del "Congreso Nacional de Pacientes Crónicos Semergen", que tendrá lugar los días 12 y 13 de mayo. La convocatoria se desarrollará bajo el lema "Futuro y salud 4.0. Compromiso global" y apuesta por "establecer un marco científico onde os pacientes crónicos sexan os protagonistas e donde quede de manifesto que a Atención Primaria de saúde é o protagonista principal na xestión do paciente crónico", tal y como recalcan desde la organización.



El Congreso comenzará con un taller sobre la "vacinación no adulto e no paciente crónico", seguido de otra ponencia sobre la nutrición cardiosaludable y la dieta ártabra.