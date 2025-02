Los otros cuatro "títulos nacionales" de Ferrolterra: del banco de Loiba al mejor chiringuito

A pocos días de saber si la mejor hamburguesa de España está en Ferrolterra, nunca está de más dar un repaso a aquellos otros "títulos nacionales" de los que pueden presumir las comarcas.

1 Mejor banco del mundo



Y vamos sobrados porque aquí también tenemos, eso es nada, el que durante mucho tiempo fue llamado el mejor banco del mundo, situado en la costa de Loiba, en Ortigueira. Luego vinieron otros, muchos otros, instalados en los lugares más recónditos y hermosos, pero el primero, y para muchos el mejor, sigue estando aquí en esta comarca que destaca por tantas cosas diferentes pero todas ellas maravillosas.

Vista de los acantilados de Loiba | Daniel Alexandre

2 Mejor Semana Santa



Controversias aparte, muchos son los que creen también que la de Ferrol es la mejor Semana Santa de España. Al menos, así pensaron muchos que destacó la publicación especializada National Geographic el pasado año. La publicación elaboró un ránking con las diez mejores procesiones y la de Ferrol encabezó ese listado para sorpresa de propios y extraños, especialmente para los habitantes de ciudades como Sevilla, Granada o Zamora, que cuentan con gran tradición también.

El Santo Encuentro del pasado 2024 en la plaza de Armas | Jorge Meis

3 Mejor chiringuito



Otra revista, en este caso Forbes, centraba también su atención en esta zona del mapa cuando en 2022 publicó que el chiringuito Los Pinares, de Cabanas, estaba entre los mejores negocios de playa del país, encabezando el listado de los más recomendables. La publicación lo señalaba como el mejor de Galicia en ese año, título que reeditó en 2023, compartido con otro de las Rías Baixas. Asimismo, la revista Tapas Magazine también situaba a este restaurante de la playa de A Magdalena cabanesa en la lista de los 25 mejores del país.

Los Pinares, en la playa de A Madalena | Cedida

4 Mejores playas



Y si tenemos el mejor chiringuito, ¿cómo no vamos a tener también las mejores playas de la geografía? No es difícil que así sea pues disponemos de muchas, y de todas ellas, pocas son las que no gozan de gran belleza y espectacularidad. ¿Son las mejores? Claro.