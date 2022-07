La Otra, Yoly Saa, El Jose, Té Canela y Eme Dj amenizarán el Sons da Bocanoite pontés

El Festival Sons da Bocanoite, que nació hace dos años en As Pontes, en plena pandemia, con el objetivo de mantener la programación cultural y dinamizar el sector hostelero de la villa, se desprende este año de las restricciones sanitarias para disfrutar de una tercera edición en la que ya no habrá limitaciones de aforo y donde el público no tendrá que seguir las actuaciones desde una silla. El evento acaricia la normalidad en la cita que hoy, a partir de las 20.00 horas, llenará de música la Fraga de Dona Rita, nueva localización del festival.



Allí actuarán grupos noveles y artistas que “xa resoan dentro do panorama musical actual” como La Otra, Yoli Saa, El Jose, Té Canela o Eme dj. “A Fraga é un magnífico escenario, ofrece ao público unha maneira distinta de gozar dun festival musical urbano, ofrécenos a ubicación perfecta para este momento de reactivación cultural, no que hai que seguir apostando pola seguridade sen renunciar á esencia dun gran concerto”, apuntaba recientemente el concejal de Cultura del Concello das Pontes, Vicente Roca.



Enfocado especialmente al público joven, el departamento cultural ha optado por una propuesta “variada” y de calidad, con claras intenciones de convocar a las personas amantes de la canción de autor, el mestizaje de estilos y ritmos, como la rumba, el pop y el flamenco.



Grupos

La Otra llegará al municipio pontés con su nuevo trabajo, “Incendio”, que significó un importante paso adelante en su camino artístico. En él ofrece doce historias en las que se pasea por el tema del feminismo, el amor, la libertad y la amistad desde uns perspectiva tan personal como irónica y crítica. En la actuación de Yoli Saa, el público podrá disfrutar de la emoción de sus directos, “tan impecables y desgarradores como cada una de sus letras”, destacan desde la organización.



El Jose, por su parte, llevará al escenario su poética y rítmica diversa, sonidos eclécticos en en los que tienen cabida emociones de todo tipo.



Té Canela hará gala también de su particular estilo musical, caracterizado por el mestizaje de ritmos y un dinámico directo.



El dúo formado por Ariadna Rubio y Jano Fernández fue creciendo desde su origen hasta convertirse en una de las bandas de referencia dentro de la nueva canción de autor.



Cerrará la velada Eme Dj, una de las más reconocidas dj de la escena indie-disco-pop y de las principales pistas de baile del territorio estatal. Lleva quince años en activo como pinchadiscos profesional.