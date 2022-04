Narón reunirá a las mejores parejas de baile deportivo a nivel mundial

Narón, concello con un gran potencial en baile deportivo, se convertirá el próximo mes de junio en la sede de dos eventos de gran nivel: el Campeonato de España de Latinos y un Grand Slam, la competición más importante a nivel mundial y de la que solo se celebran cinco al año. La cita con el baile deportivo se desarrollará los días 24, 25 y 26 de junio en las instalaciones del pabellón polideportivo municipal de A Gándara y en el Pazo da Cultura.



La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el presidente de la Federación Española de Baile Deportivo, Luis Vañó, firmaron el sábado el acuerdo que permitirá desarrollar el destacado evento en el municipio naronés. El acto contó además con la presencia del concejal de Deportes, José Oreona, y del presidente del Club de Baile Deportivo de Narón, Jesús Marcos. El Concello retoma así una cita que se celebró por última vez en 2015 en la ciudad, a donde ahora regresa con importantes novedades, tal y como se informó desde la organización.



“É unha gran satisfacción poder celebrar na cidade este campionato de España, que ademais acollerá os campionatos estatais de danza coreográfica, de hip hop e de ritmos caribeños”, apuntó Ferreiro.



Destacó también el hecho de que “como novidade, por primeira vez tras decretarse a pandemia pola covid-19, retomarase en Narón esa fin de semana a proba Grand slam, a competición máis importante a nivel mundial, que aglutina os mellores especialistas de baile deportivo, e da que tan só se celebran cinco ao ano”, explicó. El campeonato, añadió, reunirá así en Narón “ás mellores parellas do mundo de standard e latinos, polo que será unha excelente oportunidade para desfrutar do seu traballo”.



El presidente de la FEBD destacó, por su parte, el regreso a Narón, después de seis años, de esta gran competición. “Despois de moitos anos en España imos ter as dúas competicións internacionais máis importantes no mundo de standard e latinos e Narón será a capital do baile mundial esa fin de semana”. Quiso agradecer también de forma pública la colaboración del Concello naronés para poder realizar este evento.





Pioneros





Ferreiro apuntó además que el Concello de Narón y la Federación Española de Baile Deportivo fueron, a nivel de organización de eventos, “pioneiros á hora de retomar a normalidade o antes posible, demostrando que é posible recuperala apostando conxuntamente por realizar este importante evento”, dijo.



La convocatoria reunirá a más de un millar de deportistas procedentes de diferentes países del mundo, que “terán tamén a oportunidade de coñecer a nosa cidade”, concluyó.