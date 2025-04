Narón, Pontedeume y Cedeira recuerdan a los represaliados

Durante la jornada de hoy fueron varios los municipios que rindieron homenaje a las víctimas de la represión de la dictadura franquista, coincidiendo con el día de proclamación de la II República.



En el término municipal de Narón, el 94º aniversario de esta fecha contó con tres ofrendas florales que tuvieron lugar en los cementerios de O Val –aquí por partida doble puesto que también se reservó un momento para las fosas comunes de estas instalaciones– y San Mateo, así como en las inmediaciones del Pazo da Cultura –todas ellas organizadas por la Asociación Memoria Histórica Democrática y con el apoyo completo de la corporación local.



Fernando Docampo y Xosé Manuel Suárez, parte de la entidad organizativa, pusieron en valor la importancia de “continuar recordando estes feitos da nosa historia para que non caian no esquecemento e ao mesmo tempo, homenaxear ás vítimas” enunciaron antes de realizar la ofrenda ante una placa conmemorativa. Asimismo, Suárez quiso recalcar que “non foron sacrificados en van porque as súas ideas de liberdade, igualdade e fraternidade seguen aí”.

Homenaje en O Val | DANIEL ALEXANDRE



En este sentido, desde el ejecutivo de TEGA se ensalzó el valor de la Asociación así como “a súa implicación para que estes feitos teñan visibilidade, comprometendo o apoio á hora” de llevar a cabo un homenaje como el de ayer.



Tanto el grupo de gobierno como los socialistas se desplazaron posteriormente al camposanto de San Mateo para recordar de forma específica a las casi veinte personas allí enterradas que fueron fusiladas en julio de 1936 en dos días en el Arsenal –todas ellas parte de la tripulación del buque “Cantábrico”, “un barco de suma importancia”, según Suárez.



Representantes de ambas agrupaciones acabaron las ofrendas en el árbol de Gernika, en el Pazo da Cultura. En esta ocasión el acto, además, contó con la ponencia del historiador Enrique Barrera.



Por su parte, Pontedeume contó con la visita del Delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, quien visitó la exposición de Grabados de Xosé Conde Corbal, “O fardel da Guerra 1936-1986”. Esta obra, disponible en el municipio desde el pasado día 12, recoge un total de 88 láminas que dejan ver 50 años de historia a través del prisma del artista pontevedrés, con una visión crítica de una época convulsa. Posteriormente, realizó una ofrenda floral en las instalaciones del Cementerio Vello.



Durante su intervención, Blanco destacó el compromiso “irrenunciable do Goberno de España coa verdade, a xustiza e a reparación das vítimas do franquismo”, aseguró.



Asimismo, guardó unas palabras para los vecinos y vecinas de la localidad en las que alentó a "seguir loitando contra os discursos que pretenden esquecerse de todas esas persoas, das súas historias e das súas vidas, esas que foron arrincadas por defender a liberdade”, que hay quien intenta desequilibrar usando el “rexurdimento de discursos e ideas que negan o sucedido e que ameazan os avances logrados froito da convivencia e o consenso”.



Asimismo, puso en valor el papel de la Asociación Cultural Memoria Histórica Demócratica –encargada también de los actos en el término municipal eumés– y de Concellos como el de Pontedeume, que trabajan “impedindo que se esqueza o noso pasado e todas esas barbaridades que se sucederon e que esnaquizaron a tantas familias galegas”.



En este sentido, la intervención de Blanco concluyó con la importancia de recordar la historia, recordando que este estilo de iniciativas no solo con para las víctimas y sus familiares, sino que también permiten “salvagardar o pasado, o presente e, sobre todo, o noso futuro, os dos nosos fillos e o dos nosos netos”, señaló el delegado.



También Cedeira llevó a cabo actos conmemorativos. En su caso, la plaza da Costitución, también conocida como da Revolta, acogió una ofrenda floral en homanaje a las personas represaliadas durante la dictadura franquista.