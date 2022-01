Narón lleva a pleno la distribución de los fondos del plan provincial

El Concello de Narón llevará mañana a pleno –19.00 horas– la distribución de fondos del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos (POS+ 2022) y del Plan Único de Concellos (POS+ Adicional 2022) que, junto a la aportación que tiene que hacer el Concello en cada uno de ellos, suma inversiones por valor de 1.057.630 euros.



Entre las actuaciones a llevar a cabo, la obra de mayor envergadura económica será la dotación de zona verde con equipación en el entorno de la calle Camino do Peregrino, en la zona de O Ponto, en Piñeiros. El proyecto está presupuestado en 435.000 euros y completa las obras de construcción de la senda peatonal y ciclista en el entorno del molino de As Aceas que empezarán en los próximos días.



El gobierno local también continuará avanzando en la implantación de la red de saneamiento en la zona rural del municipio, concretamente en la parroquia de O Val, en los lugares de A Modia, Cruceiro, Ponte y Quintá, con una inversión en este caso superior a los 90.000 euros.



Además, tal y como explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro, en el transcurso de la Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas celebrada la pasada semana, se destinarán unos 262.000 euros al acondicionamiento del local social de la Asociación de Mayores de Santa Icía; unos 175.000 euros a la mejora de la seguridad vial en la calle de A Garda, en la zona de O Alto do Castiñeiro; y cerca de 130.000 euros a la mejora y ordenación del aparcamiento en el estadio municipal de Río Seco.



“Dende o goberno local priorizamos este paquete de actuacións para cofinancialas entre a Deputación da Coruña e o Concello, co fin de materializar importantes proxectos previstos tanto na zona urbana como na rural e vencelladas a instalacións municipais, de humanización, seguridade viaria e servizos”, indicó Ferreiro.









Fondos para el SAF





En cuanto al POS+ Adicional 2022 de la Diputación, el Concello de Narón recibirá una aportación de 173.924 euros, cuantía que se destinará a gastos sociales de carácter extraordinario.



Con cargo a esa aportación se financiarán parte de los gastos soportados por la administración para la prestación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), en la modalidad de dependencia.