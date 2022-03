Narón licitará este año la red de saneamiento en Sedes con una inversión de 530.000 euros

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, anunció ayer la licitación este año de la ampliación de la red de saneamiento en Sedes, que contará con una inversión de 530.000 euros.





El Concello acogió el pasado mediodía la reunión del Consejo de Administración.de la empresa Cosma. La regidora y presidenta de la compañía presidió la convocatoria, en la que participaron, entre otros, el director de la Delegación de Aqualia, Francisco Javier García, el gerente de Cosma, José Manuel Marcote, el concejal de Servicios, Ibán Santalla, y los portavoces del PSOE, David Pita; del PP, Germán Castrillón; y del BNG, Olaia Ledo, así como el secretario general del Concello, Alfonso Prado.





Tras la reunión la alcaldesa anunció la licitación, este mismo año, de la ampliación de la red de saneamiento en la parroquia de Sedes e indicó que los trabajos permitirán recoger los vertidos de las viviendas ubicadas en los núcleos poblacionales de Salgueiral, Sabín y Barreiros.





Esta actuación conectará también con la red de saneamiento que ya está operativa en el vial provincial DP-5404 –carretera do Trece–. Las obras incluyen además la instalación de tres estaciones de bombeo, así como 2.480 metros de colectores de saneamiento.





75 viviendas beneficiadas

La regidora naronesa explicó que en conjunto se podrán recoger las evacuaciones de unas 75 viviendas localizadas en estos tres lugares de la parroquia de Sedes. “Os traballos proxectados súmanse a outros do plan de investimentos en execución do ano pasado, no que se inclúen a renovación da rede de saneamento na estrada do Trece, donde se retirou a canalización de fibrocemento existente na zona de Malde Vizoso e Pena Parda e se instalou un grupo de presión para o abastecemento do núcleo de Ferrerías”, indicó Ferreiro, quien afirmó además que se amplió la red de saneamiento en la zona de Outeiro, en la parroquia de O Val, para dar servicio a un centenar de viviendas. Recordó también la instalación del sistema de telelectura de los contadores, renovando cerca de 2.000 en las zonas con mayor número de dispositivos interiores y de difícil acceso. El objetivo es, según la alcaldesa, “dispor a finais de ano dun 13% do parque de contadores da cidade con este sistema de telelectura”.