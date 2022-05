Narón inicia los trabajos para instalar en la ciudad varios puntos limpios de proximidad

Desde el consistorio naronés han informado de que los trabajos para instalar los Puntos Limpios de proximidad comenzaron ya en la parroquia de Xuvia.



La semana pasada un equipo de operarios se afanaban en retirar los contenedores soterrados con el objetivo de instalar las nuevas estructuras, que llegarán a la ciudad, según el ejecutivo local, en las próximas semanas. La aldaldesa, Marían Ferreiro, recordó que estarán ubicados, además de en Xuvia, en las zonas de O Alto, A Gándara, A Solaina y Piñeiros.



“A instalación destes Puntos Limpos de proximidade é unha das melloras incluidas no novo contrato de recollida de Residuos Sólidos Urbáns e Limpeza Viaria de Narón”, recordó la regidora.



Ferreiro explicó que en esos puntos limpios se podrá depositar ropa y calzado usados, pilas y baterías, pequeños electrodomésticos, fluorescentes, bombillas, tóner de impresora, tapones de plásctico o CDs y DVDs, entre otros. “Trátase de facilitar á cidadanía a reciclaxe deste tipo de artículos, co fin de que poidan ser tratados debidamente”, sostuvo, destacando al mismo tiempo el “compromiso do Concello de Narón co coidado e respecto ao medio ambiente, para o que son fundamentais a día de hoxe este tipo de servizos”. El Ayuntamiento naronés, a través de estos nuevos contenedores –que contarán con un diseño de mobiliario urbano adaptado a la ubicación en la que se encuentran– apuesta por implicar a sus vecinas y vecinos en el reciclaje, ofreciéndoles “maior comodidade e accesibilidade, con desprazamentos menores nesas zonas para depositar este tipo de residuos en espazos axeitados para o seu tratamento”.



El nuevo contrato de recogida de residuos también incluye una barredora eléctrica, triciclos para la limpieza de los paseos marítimos o la implantación de la recogida de carga lateral.