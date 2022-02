Narón ejecuta obras de mejora de accesibilidad por 70.000 euros

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, junto con el edil de Obras, Pablo Mauriz, se desplazaron en las últimas horas a la zona de Amenadás para comprobar el avance de las obras de mejora de la accesibilidad que se ejecutan en viales de la zona. Ferreiro explicó que los trabajos que se están acometiendo actualmente forma parte de un proyecto que supondrá para el Concello una inversión total de 69.330 euros. La actuación contempla también trabajos en la calle Ferrol y Vivendas do Bispo.



Durante la visita realizada a la zona, la alcaldesa y el edil estuvieron acompañados por un vecino de la zona de Amenadás que valoró la intervención que se está llevando a cabo en el lugar.



En conjunto se actuará en las intersecciones de una veintena de calles en las zonas de las referidas Vivendas do Vispo, Río, Masma, Rúa Ferrol y en la zona de Amenadás. Esta intervención, ya iniciada en esta última zona complementa a otras ya ejecutadas en la zona urbana “para acondicionar pasos de peóns existentes, facéndoos accesibles ao deixar as beirarrúas na mesma cota de calzada”, apuntó Ferreiro.



En función de cada uno de los pasos de peatones sobre los que se proyectaron las actuaciones se llevarán a cabo unos trabajos específicos, con el fin de que se ajusten a los parámetros de accesibilidad y seguridad, tal y como apuntó la regidora local.



A las labores de demolición del pavimento original y de la calzada en zona de vados y rampas se sumarán, entre otros, los que se dedican a la formación de una base de hormigón, colocación de pavimento correspondiente y pintado de pasos de peatones, tal y como se contempla en el proyecto de la obra.



La totalidad de los trabajos tienen un plazo de ejecución de un máximo de dos meses, segundo consta en el pliego de adjudicación de los mismos.









Eliminar barreras





La alcaldesa de Narón destacó la importancia que tiene “continuar avanzando na supresión de barreiras arquitectónicas, habilitando itinerarios accesibles para as persoas con problemas de mobilidade reducida ou discapacitadas”. Finamente, Marián Ferreiro avanzó que desde el gobierno local “continuaremos traballando nesta mesma liña, mellorando a accesibilidade de Narón, tal e como vimos facendo nos últimos anos”.