Narón dice adiós a Guillermo Sánchez, tras 35 años consecutivos de concejal

El pleno de Narón contemplaba ayer la votación de 21 puntos del orden del día, entre los primeros estaba la renuncia del acta de concejal de Guillermo Sánchez Fojo, un histórico de la corporación que llegó al gobierno hace nueve mandatos y tras comunicar hace unas semanas que no llegaría a un décimo, pues ya era hora de descansar y dedicarle tiempo “sobre todo a miña muller”, aseguró. De este modo el pleno arrancó con su despedida y la renuncia al acta de concejal, que ocupará la número 11 de la lista de TEGA a los pasados comicios, Olga Ameneiro.



Fojo hizo un repaso a sus 35 años dedicado a la actividad municipal. “Quero dar as grazas a pobo de Narón, a Antonio Martínez Aneiros, Xoán Gato, ao meu compañeiro e amigo José Manuel Blanco e sobre todo á alcaldesa, Marián Ferreiro, e o resto de compañeiros de partido, aos compañeiros da oposición que gobernan con lealdade, e tamén a todos os funcionarios”, manifestó. En declaraciones a este medio Sánchez Fojo expresó también su alegría ante una nueva etapa que se presenta con menos ajetreo y aseguró marcharse “moi emocionado, sobre todo polos compañeiros de partido e corporación que deixo atrás”. Con respecto a estos últimos destacó su gran lealtad y sentido del compañerismo. “A rivalidade política non existe neste momento, iso é o que sinto agora, logo e comprobar os afectos de todos eles”. Sobre su extensa etapa política, que se traduce en 35 años y nueve mandatos de servicio público, se siente especialmente satisfecho “por saber pedir perdón cando as cousas se fixeron mal, outras veces eran outros os que debían desculparse e uns o fixeron e outros non, pero eu marcho moi conforme co traballo feito ata o de agora, facendo de imposible o posible, que é o que para mín define o que é política municipal”, afirmó.



La alcaldesa, Marián Ferreiro, aseguró estar viviendo un día agridulce, “agrio porque deixa a corporación local unha persoa que significa moito para min, un fiel compañeiro neste complexo mundo da política que deixa fonda pegada na historia da cidade e entre os seus compañeiros, e doce porque sei que gozarás ao máximo desta nova etapa”, dijo.



“Guillermo, moitas grazas por todo o teu tempo, pola confianza amosada na miña persoa en particular e no resto de persoas que nos fomos sumando ao que era o voso equipo, no seu día Unidade por Narón e logo TEGA. Quero que saibas que te imos botar moito en falta, estes plenos xa non serán os mesmos sen ti, sen esas acaloradas pero sempre respectuosas intervencións para defender o que en cada momento considerabas máis xusto para a cidadanía”.



También la concejala de Benestar Social, Catalina García, se despidió de Guillermo Sánchez, “como unha amiga”.