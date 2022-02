Narón aprueba de forma definitiva los presupuestos tras desestimar las alegaciones

El Concello de Narón celebró ayer un pleno extraordinario en el que quedaron inadmitidas las alegaciones presentadas por los bomberos del Speis (Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento). La decisión se tomó en base a un informe de Intervención en el que se aclaraba que las alegaciones “non se dirixen contra ningún documento que forme parte do orzamento, toda vez que as valoracións e asignacións dos complementos específicos se realizan pola RPT”. De esta forma, los presupuestos de 2022 quedaron aprobados definitivamente.



“Dende o Concello sempre se interactúa cos membros do comité de empresa, formado por distintos sindicatos, e os bombeiros teñen un representante nese comité e na Xunta de Persoal e todas as demandas dos traballadores e traballadoras do Concello sempre se atenden dende a Xunta de Persoal”, indicó el concejal de Persoal, Pablo Mauriz que también recordó tras el pleno que “esa Xunta de Persoal aprobou o pasado mes de decembro con todos os votos a favor, incluso dese representante dos bombeiros, a negociación que se levou a cabo para os próximos dous anos, un acordo que consideramos satisfactorio porque beneficia a traballadores e traballadoras do Concello, entre os que están eles”.



Con respecto a las instalaciones del Speis avanzó que “unha empresa realizará un estudo para mellorar esas infraestruturas porque o parque de bombeiros a nivel de material aumentou moito nos últimos anos e iso fai que sexa preciso adaptar esas instalacións ás necesidades actuais”.