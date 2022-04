Narón afea que Ferrol haya aprobado en solitario el estudio de costes del saneamiento

El grupo de gobierno, TEGA y PSOE, junto a los ediles del BNG, aprobaron en la sesión plenaria de ayer comunicar al Concello de Ferrol que el de Narón y Augas de Galicia “non teñen aprobado o estudo informativo ao que o consistorio ferrolán deu luz verde no pleno do pasado 24 de febreiro”.



Desde Ferrol y el organismo autonómico se trasladó el acuerdo adoptado por la ciudad naval sobre la estimación de los costes en el sistema de saneamiento y depuración de ambos municipios, que fue objeto de modificaciones tras un proceso de negociación de gestión del sistema impulsado por Augas de Galicia tras el encuentro mantenido por la alcaldesa, Marián Ferreiro, y el presidente de la Xunta.



Desde el ejecutivo local afirman que el citado departamento autonómico le comunicó a Ferreiro la decisión de Augas, “coincidente coa demanda de hai anos do consistorio naronés”, de proceder a asumir la gestión de las instalaciones que tiene encomendadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y la licitación de las mismas y de la EDAR de Cabo Prioriño. Con esta finalidad, sostiene el Concello, “estase a elaborar unha auditoría das instalacións”. “Somos tres partes implicadas e temos que poñernos dacordo, non se pode tomar unha decisión unilateral de aprobar unha de dúas propostas que están en fase de estudo”, indicó Ferreiro, que reiteró en la sesión plenaria que “nós queremos seguir defendendo os intereses das veciñas e veciños de Narón e así o continuaremos facendo”.



En otro orden de cosas, el bipartito y los nacionalistas dieron luz verde al cambio de titularidad de trechos del antiguo trazado de la carretera DP-5401 –de Narón al polígono do Río do Pozo por Castro–, por lo que el Camino de Barreiros pasará a incluirse en el Inventario de Bens e Vías do Concello.



En la sesión plenaria se aprobaron además la concesión de una partida global de 27.061 euros destinada a varias entidades del municipio, así como una moción presentada por el BNG de apoyo al pueblo saharaui, mostrando el respaldo del Ayuntamiento en su lucha contra la ocupación militar y por el ejercicio de pleno derecho de autodeterminación y la independencia.