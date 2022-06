Narón adjudica la ampliación del saneamiento en Sedes con una inversión de 652.600 euros

El Consejo de Administración de la empresa Cosma adjudicó ayer las obras de ampliación de la red de saneamiento en la parroquia naronesa de Sedes. La alcaldesa de la ciudad y presidenta de Cosma, Marián Ferreiro, apuntó que se destinará a estos trabajos una partida de 625.601,58 euros. Será la firma Construcciones González y González quien acometa las actuaciones previstas.





“O proxecto a materializar permitirá recoller os verquidos de tres núcleos de poboación da parroquia de Sedes, os de Salgueiral, Sabín e Barreiros e dando servizo a unhas 75 vivendas ao conectar coa rede xa operativa na estrada do Trece (a DP-5404)”, explicó la regidora. Con esta finalidad se instalarán un total de tres estaciones de bombeo y cerca de 2,5 kilómetros de colectores de saneamiento.





“O pasado mes de marzo aprobouse tamén nun Consello de Administración de Cosma a licitación deste proxecto e hoxe xa se adxudican os traballos, tras seguir o procedemento habilitado para este tipo de actuacións”, apuntó Ferreiro.





La alcaldesa destacó además que “os avances que nos últimos dous anos se levan realizado para ofrecer servizo de saneamento e abastecemento a varios núcleos da zona urbana e rural da cidade, cun investimento que en conxunto ronda os dous millóns de euros nese período”.





Con cargo a esta partida global acometéronse actuacións nas zonas do Val-Outeiro, no Couto, no Alto do Castiñeiro, na zona de Ferrerías… tal e como recordou. “Somos conscientes de que queda traballo por facer pero tamén de que nos últimos anos se destinaron importantes partidas para incrementar a implantación deste tan necesario servizo na cidade, con investimentos que saíron únicamente das arcas municipais e de Cosma a falta de axudas doutras administracións para poder axilizar os traballos pendentes”, subliñou.