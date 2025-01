Nace un nuevo festival en la comarca: el Trasankos Rock llegará a Narón este verano

Con la premisa de que la música no pare, en Narón hay quien ha decidido hacer del término municipal un enclave en el que disfrutar de ritmos más que conocidos en el panorama nacional pero eso sí, dejando siempre un espacio para los locales, que de acordes saben mucho.



Así, y a pesar de que esta idea se lleva gestando años, parece que el 2025 ha sido quien de juntar de manera definitiva a las diez personas que hoy se encuentran a los mandos de la organización del Trasankos Rock.



Todos los “rockeros y punkarras” tienen ahora una cita en la que será la primera edición de este nuevo festival que, como todo lo bueno, nace del calor de un grupo de amigos que disfrutan de jornadas intempestivas al ritmo de la música que han escuchado toda la vida. Ellos, siendo conscientes de la fuerza de los acordes y los directos, han decidido llevar su afición un paso más allá y, por ello, el primer sábado del próximo mes de junio –día 7– harán de las inmediaciones de A Revolta un escenario que promete no dejar indiferente a ningún amante del rock and roll.



Llegar aquí, sin embargo, no fue fácil. No sólo por la logística que conlleva la creación de una noche interminable, sino también por los ritmos de vida de cada uno y es que como explican desde la organización “ganas nunca nos faltaron”. Esta idea, que se gesta entre el calor de la amistad y una buena banda sonora, cuenta ahora con directores de eventos, diseñadores gráficos y técnicos de sonido en sus filas directivas, lo que hace que el trabajo del grupo sea más ameno, a la par que eficiente.



A pesar de que aún toca esperar unos meses para poder disfrutar de un cartel más que completo, el grupo ya allanó camino en el pasado 2024.

La previa



El 9 de noviembre calentaban motores con una noche que definen como “cargada de energía y de punk-rock”. El Pabellón da Mocidade albergó a diferentes tributos de “las bandas más icónicas del género”. Así, Not Bad, homenajeando a Bad Religion; Lixa e Terciopelo, a Marea; A Pelo, versionando a Platero y tú; o Evakristo, con temas de La Polla Records o Gatillazo, se reunieron para formar la antesala de la que parece ser una de las nuevas citas indispensables para aquellos amantes de la música de toda la zona.



Conscientes de que el panorama musical de la comarca crece, los de Trasancos tienen claro que esto es un hecho “más que positivo”. Cuando se les pregunta por otros festivales que, a priori, pueden parecer competidores –como es el caso del Fenerock, evento más que consolidado en la comarca–, aseguran que este ya decano del género es, sin duda, “una inspiración” para dar los primeros pasos en su propio evento. De hecho, “la gran mayoría de los que estamos detrás de este nuevo festival, somos fieles a la cita de Fene y siempre disfrutamos como si fuera nuestro primer concierto”, aseguran.



“Echábamos de menos algo en el concello de Narón, que además es una zona en la que hay bastante movimiento en este género”, comenta la directiva. Es por ello que hace algo más de un año se pusieron manos a la obra para poder llevar la música en directo a su propio municipio y hacer de lo que era “una quimera, un sueño”, una realidad en la puerta de casa.



“El ambiente del rock es muy seguro y tranquilo”, comentan, por eso no es de extrañar que desde la dirección se invite desde un principio, a la participación de los más pequeños en esta cita. “Las familias son más que bienvenidas, en el Trasankos Rock no sabemos de límites de edades”, asegura el grupo.



Así, todo aquel que quiera disfrutar de los directos tendrá cabida. Además, pensando en todos aquellos que no sean de la zona o simplemente no quieran coger el coche después de horas bailando, la organización se ha ocupado de establecer una zona de acampada –también siendo conscientes, porque ellos mismos son parte, de que los asiduos a la música en directo no le temen a las distancias–.



“Contamos con 10.000 metros cuadrados de zona de camping totalmente gratuito en las inmediaciones del festival”, avanza la comitiva. También habrá un espacio bastante amplio reservado para furgonetas y autocaravanas. Para poder hacer uso de estas instalaciones, se ha habilitado un formulario, disponible cuando se adquiera la entrada del festival.



Estas ya se encuentran en el tercer tramo –salieron a la venta a mediados de diciembre por 15 euros–, con un coste de 21 más gastos de gestión en la página web Woutick!.



“Esperamos que siga creciendo el número de participantes, pero aún así estamos contentos. Es la primera edición y el público se está involucrando de manera activa”, explica el grupo.

El cartel



“Nosotros queremos hacerlo bien y a lo grande desde la primera edición. Esto es una apuesta por todo lo alto”, aseguran.



Así lo demuestra su cartel que, en el caso de este festival contó con el “comodín del público”. De esta forma, a través de sus redes sociales se hicieron eco de las sugerencias y peticiones de todos aquellos que quisieron participar. Teniendo en cuenta a los futuros asistentes y también los gustos musicales de los diferentes organizadores –que como ellos mismos comentan entre risas “son similares, lo que ayudó bastante”– se conformó un plantel de artistas que no deja indiferente a nadie.



Tras una “votación democrática” se llegó a una parrilla en el que se encuentran un total de cuatro grupos gallegos y dos del panorama nacional. “Queremos apostar por la cultura de la comarca y, al mismo tiempo, visibilizar agrupaciones a niveles más amplios”.



Así, Tropa do Carallo, Lenincat o Manifa –músicos que desde un primer momento se tuvieron en cuenta– se subirán a los escenarios naroneses.



“Tanteamos grupos como Lendakaris Muertos o Non Servium”, comenta la directiva con respecto a aquellos con tirada nacional, pero finalmente será Evaristo Páramos –el que fue vocalista de La Polla Records hasta 2003– quien completa la plantilla y quien era “una apuesta en la que no cabían dudas. Después de hacer tantos desplazamientos para sus conciertos, tenerlo en nuestro festival nos parecía esencial”.



Asimismo, reconocen que la respuesta del vocalista fue “increíble”. “Tanto él como su equipo nos facilitaron todo lo máximo posible”, aseguran.



Eso sí, desde la dirección contemplan una posible ampliación en lo que a músicos respecta y es que, como se puede observar, hasta el momento no hay ninguna mujer entre sus filas, cosa que “tenemos claro que tiene que cambiar”.



Son conscientes de que la brecha de género también está presente en el mundo de la música. “No pueden faltar, son una parte esencial del mundillo”.



En esta primera vuelta el festival solo contará con un día, pero esta idea estudia de forma ambiciosa sus posibilidades en un futuro no muy lejano.



“De cara a siguientes ediciones queremos ampliar los días. Venimos tocando fuerte –en un guiño a la música– y esperamos poder quedarnos en nuestra zona durante el mayor tiempo posible”, comenta el grupo.

La colaboración



El trabajo realizado hasta ahora, que tendrá continuidad hasta el mes de junio y que verá su consolidación en una sola jornada, “merece totalmente la pena”, comenta. Asimismo, tienen claro que un apoyo importante para que Narón se llene de acordes ha sido la del propio Ayuntamiento. “La administración pública ha brindado tanto ayuda como asesoramiento y gracias a ello hemos podido arrancar y seguir adelante con el festival”.



La colaboración, sin embargo, es bidireccional. Ellos también quieren tomar parte en las necesidades de los vecinos y vecinas de Narón, por lo que han colaborado con entidades como el Centro de Recursos Solidarios.





Con una cuenta atrás que ya ha dado el pistoletazo de salida en las redes sociales, los de Trasancos esperan la llegada de junio con ansias. Entre el trajín y el ajetreo que suponen los focos y escenarios, no se olvidan de invitar al disfrute a todos aquellos que quieran ponerle ritmo a la noche de un sábado.