El municipio de Neda se rindió a su receta más famosa en la XXXIII Festa do Pan

La calidad de las aguas del Belelle dio fama a los productos de los molinos de Neda y, entre ellos, su pan cuenta con una celebración reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia. En el día de hoy dicho evento alcanzó su trigésimo tercera edición congregando en el paseo marítimo de Xuvia a multitud de personas –incluidos peregrinos que se disponían a sellar su credencial– dispuestas a sucumbir a los diferentes tipos de pan, empanadas o dulces que las panaderías locales participantes –La Gallega, La Nueva, Modesto Hermida, Paca Castro Romero, Panificadora Germán y Santa Rita– exhibieron y comercializaron desde primera hora de la mañana.

Emilio Cortizas



No faltó el concurso de empanadas, en el que los miembros del jurado eligieron la elaboración de Mariola Fernández como ganadora –a base de chorizo, mejillones y algas–, seguida de la de Juanjo Riquelme y María José Veiga. Todos ellos recibieron vales –por valor de 200, 150 y 100 euros–canjeables en los obradores de la localidad.

Emilio Cortizas



El regidor nedense, Ángel Alvariño, dio la bienvenida al público poniendo en valor “o mellor pan, o de Neda”, y haciendo hincapié en el trabajo de los panaderos y panaderas locales. Por su parte, la pregonera de este año, la jugadora internacional de la Selección Española de Fútbol Sala, Ale de Paz, estableció paralelismos con su trayectoria deportiva y defendió el sacrificio, la constancia y la perseverancia como el camino a seguir.



La inauguración continuó con la entrega de una placa conmemorativa a De Paz, así como a los propietarios del Muíño do Cubo –Eduardo Dobarro y Aida Luaces– y los del Muíño do Carrizo –Manuela Cedrón y Xavier Pujol–, como agradecimiento a la apertura de sus propiedades para poder realizar la Ruta dos Muíños do Belelle.

Comida popular

El éxito de la XXXIII edición de la Festa do Pan de Neda se refleja en la venta de la totalidad de los 400 tickets ofertados para la comida popular, que comenzó alrededor de las dos de la tarde y que constaba, como viene siendo habitual, de empanada, arroz, churrasco, bebida, dulce, café y, como no podía ser de otra manera, pan de Neda.

Emilio Cortizas

Música, talleres y artesanía



Además de la oferta gastronómica, la cita contó con una treintena de puestos en el Mercado de Artesanía y talleres de elaboración de pan. La música estuvo presente desde la mañana con el pasacalles de la banda Berros do Castro.



La sesión vermú, a cargo de Los Zares, llevó a los presentes a recordar clásicos de los 60, 70 y 80, mientras que los más pequeños disfrutaron ya por la tarde del espectáculo musical “Rockeando coa Ramona pequena” de Pakolas.



El broche de oro a la Festa do Pan vino de la mano del concierto de De Vacas.