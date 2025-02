Mulleres Ártabras Ferrolterra: un colectivo para fomentar el autocuidado desde el ámbito empresarial

En enero de 2023 nació de forma oficial Mulleres Ártabras de Ferrolterra, una asociación que cuenta con 50 empresarias en sus filas a día de hoy. Sin embargo, tal y como indica su presidenta, Marga Carballo, la realidad es que esta idea se llevaba gestando durante un tiempo cuando llegó a término.



Entonces, siendo 20 emprendedoras, “ya trabajábamos en conjunto para ayudarnos entre nosotras”, asegura. A partir de la formalización administrativa, esta asociación no ha dejado de crecer. Recuerdan una fecha, el 8 de marzo, cuando “hicimos bastante movimiento en redes sociales y nos dimos a conocer”.



En su entidad no se entiende de negocios. Toman parte en esta iniciativa desde peluqueras a abogadas, pasando por arquitectas, comercios de ropa o academias, como es el caso de la propia Carballo, quien asegura “que no hay límites ni exclusividad. No hay competitividad y eso se ve en quienes toman parte”. A pesar de puede parecer que además del plano empresarial no tendrían nada en común, “la idea era que todas aquellas que lo necesitasen tuviesen un apoyo, un círculo que las entendiese, en lo que al emprendimiento y al ser autónomas se refiere. Puede ser una sensación muy dura”.



Esta es “la realidad de la zona, hay mucha mujer empresaria que no se está dando a conocer porque tiene un negocio pequeño y le falta capacidad para visibilizar su labor”, asegura.



Desde este grupo, además, se llevan a cabo labores formativas que favorezcan a las diferentes empresas, pero sin olvidar quién las lidera. “Dentro de nuestros objetivos anuales está el hacer formación dedicada al mundo empresarial, por supuesto”, asegura. Y esto se debe a que “hay muchas que dan el paso y deciden crear una empresa; y tienen mucho talento en su ámbito, pero la parte del negocio es una gran desconocida.



A pesar de que todas puedan tener una asesoría “de mano”, Carballo tiene claro que “es importante formarse, porque esos conocimientos influyen directamente en la gestión de tu firma”.



Otro punto importante es el relacionado con el autocuidado, “y eso no te lo dan otras asociaciones”, expone, ya que “el foco no está en la mujer”. En definitiva, la agrupación se encarga “del bienestar empresarial, pero también del personal” de todas las que se encuentran en sus filas.



“Nos ayudamos entre nosotras. Cuando hay problemas o necesidades personales funcionamos todas a una, nos volcamos con todas las socias y eso también es un elemento diferenciador”, expone la directiva.



Estos lazos entre las asociadas se han traducido en sinergias. “Hemos trabajado juntas, ha habido cesiones de centros para todo tipo de talleres o presentaciones. Este tipo de apoyos que, estando sola te suponen un coste económico, se traduce aquí en proyectos de colaboración en los que acabamos ganando todas”.



Los ritmos de vida también han sido un factor decisivo para que ellas decidiesen dar el salto al mundo corporativo, y como asevera Carballo, “muchas de nosotras montamos nuestros negocios para poder conciliar mejor y poder tener más flexibilidad”.



Al tener su propio negocio, Marga Carballo asegura que “mis hijas estaban allí conmigo, rodeadas de un ambiente educativo y asistiendo a diversas actividades. Eso no me lo permite otra empresa”. Este es su caso personal, pero hablando de sus compañeras, asegura que esta opción “también puede ser un aprendizaje” para los más pequeños.



Y esto solo es una pequeña parte de lo que Mulleres Ártabras Ferrolterra supone en el día a día de medio centenar de empresarias, pero no es todo. Sus puertas, como recuerda Carballo, “están abiertas para toda mujer que quiera compartir, dar y recibir”. El único requisito es que el negocio esté en la zona de Ferroltera, pero no necesariamente tiene que ser físico, sino que todas aquellas que se basan en las redes sociales también tienen un hueco en la asociación.



Ahora se preparan para el mes de marzo, donde celebrarán dos jornadas. El 8 de marzo estarán en Parque Ferrol con talleres gratuitos y el 16 en Canido, donde repetirán propuesta, pero esta vez con sesión vermú incluida.