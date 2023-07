El Mercado Medieval de Narón contará con mucha animación y cien puestos

El Mercado Medieval regresa a Narón este jueves y lo hace con un centenar de puestos de artesanía y gastronomía en el parque de Freixeiro y con múltiples actividades dirigidas especialmente a los más pequeños de la casa, que tendrán a su disposición un campamento y un rincón infantil que incluye juegos de mesa y la escuela de caballeros.

La concejala de Feiras, Mar Gómez, presentó ayer la programación detallada de un evento que dará el pistoletazo de salida a las 18.00 horas y que se extenderá hasta la tarde del domingo. Durante el horario de apertura de las jornadas de viernes, sábado y domingo (todos ellos a las once de la mañana) habrá animación por parte del trasno Froilán desde las 12.30 horas del viernes y, ya por la tarde, con un pasacalles de inauguración en la que, explicó la edila, participarán “todas as compañías, músicos, personaxes fantásticos, acróbatas, zancudos e outros persoeiros” que darán ambiente al Mercado Medieval durante todo el fin de semana. Así, a las 20.15 horas se abrirán paso A Tróupele de Luisete, Teatro Inifinito, Humans no Limits, Turdión, la magia de Baom, el peregrino Gandulf y elfos varios. La jornada la cerrará a partir de las 23.00 horas el pasacalles de Malverok, el gran dragón, y la pirotecnia y el fuego de Treefolk.



El sábado y domingo, también en horario de mañana y tarde, habrá animación en las calles, con estos y otros protagonistas (también aparecerá Faustus el Fauno, el druida Morazimer o Alimaña). La traca final será el domingo a las 22.30 horas con un pasacalles masivo con el que se despedirá una nueva edición del Mercado Medieval.



La concejala de Feiras avanzó que, además de toda la animación de calle, acrobacias y teatro, se instalarán atracciones infantiles, como una noria, una torre medieval, una barca y un carrusel, los interesados podrán aprender con el maestro Regino el arte de la arquería. Así, animó a todo el mundo a “achegarse ao Parque de Freixeiro, pois hai propostas para todas as idades e os que veñan terán a oportunidade de gozar un ano máis desta cita nun espazo privilexiado da nosa cidade”.