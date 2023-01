El socialista David Pita censura la “imposición” en la elección de Jorge Ulla como candidato

El secretario general del PSOE naronés y portavoz en el Consistorio, David Pita, mostró a través de un comunicado su “disconformidade co sistema de elección excepcional do candidato á Alcaldía”, Jorge Ulla, presentado el sábado por el líder del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, “aínda que se acata a decisión dos órganos superiores”.



Pita indicó que mantuvo el pasado viernes una reunión, “arropado” por la ejecutiva local, con integrantes de la Comisión Nacional Gallega y de la Comisión Provincial del partido en la que se transmitió su rechazo a esta “decisión de los órganos superiores”.



El portavoz del PSOE explicó que el pasado 18 de noviembre “a dirección nacional transmitiulles a decisión unidireccional e irrevogable de anular o proceso de primarias en Narón”, decisión trasladada posteriormente a los militantes.



“Manifestaron en asamblea a oposición ao proceso extraordinario de elección do candidato, xa que non entenden que habendo unanimidade y normalidade no seo da Agrupación dende hai anos, se lles impoña un candidato sen contar soa opinión”, expresó Pita.



En todo caso, el edil ha resaltado que tras “varias reunións mantidas coa militancia nos últimos meses” se optó por aceptar la resolución de los órganos superiores, a pesar de su disconformidad.



El concejal, que dirige actualmente el área municipal de Promoción Económica gracias al pacto entre Terra Galega con el PSOE, ha deseado a Ulla “toda a sorte do mundo nesta nova etapa que vai comenzar”, recordando su calidad de abogado de UGT y miembro de la ejecutiva ferrolana del partido.