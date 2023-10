Impiden el acceso a Navantia a operarios de empresas "no acogidas" al convenio del metal

Delegados sindicales han protagonizado desde primera hora de la mañana de este miércoles, 18 de octubre, un piquete informativo a las puertas de Navantia Fene para "seguir con el calendario que teníamos de movilizaciones", para incidir en que las empresas que no están cumpliendo con el convenio colectivo del sector de la industria siderometalúrgica de A Coruña y que, "si no pagan el plus de Navantia, pues no pueden acceder", según ha reseñado Vicente Vidal, secretario comarcal de la Federación de Industria de CIG.



Así, ha detallado que se ha impedido el acceso a los operarios de Windar, Gabadi, Moncina y Pérez Torres, en donde Vidal ha manifestado que "con Pérez Torres tenemos una reunión este jueves por la mañana", además de próximos encuentros con la Asociación de empresas del sector naval público de la ría de Ferrol y para Windar en la próxima semana.



Vicente Vidal ha asegurado que otra empresa, Masa, "ya ha firmado un documento en el que se ha comprometido a partir de la próxima nómina a encuadrarse en la actividad de aceros, que es donde tiene que estar".



En el caso de Windar, el representante de CIG ha detallado que "se está a la espera de una reunión, para saber si está dispuesta a meter ese plus en las nóminas a los trabajadores", y que "meter ese plus no significa cambiarlo por ningún complemento que tengan, que en algún caso incluso es superior", ya que según el representante sindical "incluir ese plus no significa que alguno pueda perder dinero, puesto que lo que pretendemos es que los pluses de convenio que van a meter en las nóminas, tienen por objeto darle legalidad y consolidar ese dinero".



Por último, Vidal ha remarcado que, "si algún trabajador está por arriba de esa cantidad, evidentemente tendrá que seguir cobrando esa cantidad" y que, "en ningún caso, la pretensión es que por culpa de meter ese complemento, significa cambiarlo por otros que tengan, que incluso en algunos casos son mayores".