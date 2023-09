Homenaje del BNG en Cabanas a la Guerrilla Antifranquista el próximo 23 de septiembre

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), junto a la Fundación Galiza Sempre (FGS), celebrará el próximo sábado 23 de septiembre en Cabanas un acto público de homenaje a la Guerrilla Antifranquista y su logística, con el objetivo de “honrar a memoria de todas as persoas que loitaron contra o Réxime franquista e sufriron a súa represión, comprendendo non só ás guerrilleiras e guerrilleiros, senón tamén a todas as persoas que serviron de apoio loxístico á mesma, dando refuxio, xantares ou compaña, e sen as cales a resistencia non sería posíbel”, remarcan desde la formación nacionalista.



Diferentes colectivos de las comarcas – Son Radiofusión, el Ateneo Fernán Martís, el Colectivo Terra, la Fundación Artabria o la revista Mazarelos– se han sumado a la iniciativa organizando esa misma jornada un “cortexo cívico”, que partirá de la aldea de Xicos y recorrerá algunos de los lugares de la memoria de la guerrilla en Cabanas.



Desde la organización de la cita informan, asimismo, de que esta ruta estará guiada por el decano de la Facultad de Historia de la Universidad de León, Javier Rodríguez; Henrique Sanfiz, director de Radiodifusión; y la profesora Anxos García Fonte.



La iniciativa culminará con una comida popular de confraternización. Los interesados en participar deben inscribirse antes del miércoles 20 a través del teléfono 604 023 247 o del correo electrónico cabanas@bng.gal.