El Gobierno destaca el ejemplo de As Pontes en la aplicación de la Axenda 2030

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, mantuvo ayer una reunión con el secretario de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas; y con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, para abordar los trabajos realizados por el Ayuntamiento para la implementación de la Agenda Urbana 2030 en el municipio.





El regidor pontés destacó, al final del encuentro, .la importancia de ser una de las 121 entidades locales del Estado –y una de las siete localidades gallegas– elegidas por el Gobierno para la elaboración de los proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. “É unha clara aposta por As Pontes que queremos agradecer ao Ministerio, e que nos permitirá revisar e actualizar os retos do municipio, configurando un modelo de de-senvolvemento urbano ambiental, social e economicamente sostible, para participar no futuro da xestión do parque de vivendas, no urbanismo sostible, na economía circular e en definitiva en todos aqueles proxectos que teñen que ver coa calidade de vida da nosa veciñanza. Estamos ante un reto importante e esperamos contar co apoio da cidadanía para acadalo” indicó el regidor local.





Ejemplo para muchos

Por su parte, David Lucas, incidió en la calidad del proyecto pontés, elegido entre 121 propuestas de todo el Estado. “Se optó por As Pontes por su trayectoria, porque tiene soluciones para los problemas actuales a los que se enfrentan las entidades locales y además porque tiene perspectiva de futuro”, afirmó el responsable del Gobierno, que apuntó además que el proyecto de As Pontes propone soluciones que no son sólo buenas para este municipio, “si no que van a ser un ejemplo en él que se van a fijar muchísimos ayuntamientos en Galicia y en España. Desde el Ministerio estamos esperando la conformación del proyecto para poder emularlo y extrapolarlo a otros municipios españoles”, remarcó. En este sentido, José Miñones, delegado del Gobierno en Galicia, declaró que “o que se busca co deseño da Axenda 2030 é un modelo de boas prácticas para que os concellos, a través desta primeira experiencia, poidan darlle continuidade a estes proxectos pilotos en cada un dos seus territorios. Xa nos consta que hai municipios que están traballando nesta liña, marcando os seus obxectivos de xestión, a 10 anos vista, en relación ao medio ambiente, a mobilidade ou a eficiencia enerxética”.