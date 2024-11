La Diputación se despide del Gastronomic Fórum “cun moi bo sabor de boca”

El Gastronomic Fórum de Barcelona cerró sus puertas este miércoles con un espacio en el que estuvo representada la Diputación de A Coruña que se despidió con un “moi bo sabor de boca” de este encuentro. La campaña turística “A provincia que sabe” llevó a cabo en este salón gastronómico más de 20 actividades entre degustaciones, presentaciones, showcooking y charlas para poner en valor los productos locales y el sector de restauración de la provincia.



Entre los productores locales que participaron en la cita gastronómica se encuentran los mariscos de Barallobre y Algas Mar de Ardora, además de otros de la provincia como Costumes Empanadas de Galicia, Queixo Galmesán, Chichalovers, Bonilla a la vista o A Conserveira.



El vicepresidente Xosé Regueira señaló que “estamos encantados de participar nunha edición máis do Gastronomic Fórum Barcelona, e máis vendo o éxito dos produtores e chefs que nos acompañaron que, ademais de encher de público todas as actividades que desenvolveron no noso stand, fixeron negocio e captaron oportunidades comerciais”. Concluye así el Fórum, que volverá a celebrarse del 3 al 5 de noviembre de 2025 en el palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.