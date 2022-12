Un conductor kamikaze desata el pánico en Freixeiro al conducir en sentido contrario por la autopista

Numerosos vecinos informaron el miércoles de un vehículo circulando en dirección contraria por la autopista AP-9 a primera hora de la noche del pasado martes.

Tal y como confirmó el Centro Integrado y la Guardia Civil de Tráfico, el incidente se registró sobre las 21.10 horas. Al parecer un turismo, del que no se ha facilitado descripción, entró en el mencionado vial por la rotonda de Freixeiro, dirigiéndose hacia Ferrol por el carril contrario. Tras recibir la alerta, el 112 avisó a la benemérita, que activó el protocolo para conductores kamikazes. No obstante, al llegar al punto, la Guardia Civil no pudo localizar al vehículo, por lo que estima que se trató de una equivocación y que el piloto, al percatarse de su error, inmediatamente dio la vuelta.